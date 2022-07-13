«Это стало последней каплей». Названа одна из причин ухода Каттани из «Спартака»

Стало известно, что повлияло на решение Луки Каттани покинуть пост спортивного директора «Спартака».
Одна из причин ухода итальянца – отказ клуба подписывать экс-защитника «Краснодара» Налдо.
«Каттани расстроился, что клуб не поддержал его кандидатуру в лице Налдо. Можно сказать, что это стало последней каплей», – сообщил источник «Чемпионата».
- Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
- В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
- Его временным преемником должен стать Артем Ребров.
Источник: «Чемпионат»