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«Это стало последней каплей». Названа одна из причин ухода Каттани из «Спартака»

Стало известно, что повлияло на решение Луки Каттани покинуть пост спортивного директора «Спартака».

Одна из причин ухода итальянца – отказ клуба подписывать экс-защитника «Краснодара» Налдо.

«Каттани расстроился, что клуб не поддержал его кандидатуру в лице Налдо. Можно сказать, что это стало последней каплей», – сообщил источник «Чемпионата».

  • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
  • В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
  • Его временным преемником должен стать Артем Ребров.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1195

    Taps 7 минут назад

    Проходной двор в гнилой команде.

    0
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    Рейтинг: +3912

    Беспонтий 10 минут назад

    трепетный какой профессионал
    смотрите какая цаца

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