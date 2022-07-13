2 клуба РПЛ из 1-й восьмерки интересуются Лисаковичем

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович может сменить команду этим летом.

На 24-летнего футболиста претендуют два неназванных клуба РПЛ из первой восьмерки.

Сам белорус хочет уйти – у него нет желания выступать в Первой лиге.

«Рубин» готов продать форварда не менее чем за за 1,2 миллиона евро – столько заплатили за него в январе «Локомотиву».