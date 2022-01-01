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2 клуба РПЛ из 1-й восьмерки интересуются Лисаковичем

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович может сменить команду этим летом.

На 24-летнего футболиста претендуют два неназванных клуба РПЛ из первой восьмерки.

Сам белорус хочет уйти – у него нет желания выступать в Первой лиге.

«Рубин» готов продать форварда не менее чем за за 1,2 миллиона евро – столько заплатили за него в январе «Локомотиву».

  • В составе казанцев Лисакович забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах.
  • Он не реализовал пенальти, который спас бы «Рубин» от прямого вылета из РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:25
Комментарии1
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    Рейтинг: +2941

    acor94 13 минут назад

    Щас Лисакович сделает ход конём, вспомнит, что он иностранец и приостановит контракт))

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