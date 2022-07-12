Аллегри высказался о возможном уходе де Лигта из «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что клуб ведет переговоры о продаже центрального защитника Матейса де Лигта.

«Всем известно, что вчера была встреча с представителями «Баварии», но пока де Лигт остается игроком «Ювентуса».

Он хорошо тренируется. Трансферное окно открыто до 31 августа, поэтому произойти может что угодно.

Если Матейс уйдет, то клуб найдет наилучшую замену для него», – сказал Аллегри.