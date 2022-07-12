В «Крыльях» объяснили, почему отпустили Зиньковского в «Спартак»

Первый заместитель гендиректора «Крыльев Советов» Роман Дьяков высказался о переходе полузащитника Антона Зиньковского в «Спартак».

– Один из самых громких трансферов этого лета – переход Зиньковского в «Спартак». Почему вы решили отпустить игрока?

– Зиньковский достаточно долго шел к тому, чтобы оказаться в команде с высоким уровнем индивидуального мастерства. Несомненно, у «Спартака» подбор игроков качественнее. Плюс фактор истории, силы бренда. «Спартак» есть «Спартак».

В такой среде Зиньковский может продолжать расти. Потенциал у него еще есть. Аргументов удерживать его в таком состоянии нет. Это было бы неправильно.