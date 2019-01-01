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В «Крыльях» объяснили, почему отпустили Зиньковского в «Спартак»

Первый заместитель гендиректора «Крыльев Советов» Роман Дьяков высказался о переходе полузащитника Антона Зиньковского в «Спартак».

– Один из самых громких трансферов этого лета – переход Зиньковского в «Спартак». Почему вы решили отпустить игрока?

– Зиньковский достаточно долго шел к тому, чтобы оказаться в команде с высоким уровнем индивидуального мастерства. Несомненно, у «Спартака» подбор игроков качественнее. Плюс фактор истории, силы бренда. «Спартак» есть «Спартак».

В такой среде Зиньковский может продолжать расти. Потенциал у него еще есть. Аргументов удерживать его в таком состоянии нет. Это было бы неправильно.

  • Контракт «Спартака» с Зиньковским рассчитан до 2027 года.
  • «Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
  • Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:31
Комментарии2
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    Рейтинг: +751

    sined1951 21 минуту назад

    В Спартаке зарплата больше, это главный стимул.

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    ...
    Рейтинг: +1118

    alefreddy > sined1951 17 минут назад

    верно но качестве игры дешевле в разы например Зобнина

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