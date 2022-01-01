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В Госдуме объяснили, почему дочери Карпина не смогли получить Fan ID

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала, почему дочери главного тренера «Ростова» Валерия Карпина не смогли оформить Fan ID.

– Получается, иностранцам будет не попасть на матчи РПЛ?

– Почему? Есть специальная форма для иностранцев. Карпин, наверное, пытался оформить дочерей как русских. Есть отдельная процедура для иностранцев, а он пытался их оформить как россиян. И, конечно, система их заблокировала.

Мне вообще кажется, что для детей нужно сделать упрощенный вариант, хотя я видела инструкцию, в который было написано, что дети привязываются к родителям.

– То есть это упущение семьи Карпина?

– Я думаю, если бы они пришли в МФЦ, этой ситуации можно было избежать.

– У многих возникают проблемы с загрузкой фотографии. Почему?

– Потому что нужна определенная фотография. Я тоже сначала загружала обычные фотографии, которые мне самой нравятся, но их не принимали. А потом прочитала инструкцию: белый фон, улыбаться нельзя и так далее. Мы же не читаем инструкцию, а в ней все написано.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: «Спорт день за днем»

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