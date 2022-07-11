«Локомотив» хочет предложить Ротенбергу работу в академии клуба

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что Борис Ротенберг может получить работу в клубе.
– Борис Ротенберг сказал, что может работать в клубе.
– Обсуждаются такие варианты, да. Кем обсуждается решение? Есть такая идея дать ему работу в департаменте подготовки молодежи и в академии клуба как координатор. Мы сейчас общаемся, рассматриваем варианты. Думаю, в ближайшее время все расскажем.
- Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года.
- Он не играл с декабря 2018 года из-за серьезной травмы.
- Вчера Борис провел прощальный матч за «Локо» против «Динамо».
Источник: «Спорт-Экспресс»