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«Локомотив» хочет предложить Ротенбергу работу в академии клуба

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что Борис Ротенберг может получить работу в клубе.

– Борис Ротенберг сказал, что может работать в клубе.

– Обсуждаются такие варианты, да. Кем обсуждается решение? Есть такая идея дать ему работу в департаменте подготовки молодежи и в академии клуба как координатор. Мы сейчас общаемся, рассматриваем варианты. Думаю, в ближайшее время все расскажем.

  • Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года.
  • Он не играл с декабря 2018 года из-за серьезной травмы.
  • Вчера Борис провел прощальный матч за «Локо» против «Динамо».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1203

    Lilipyt 1 час назад

    Локомотив ссаный колхоз. Прощальный матч устраивают игроку который последний раз играл в 18 году. Место в клубе организовывают. Он походу в клубе кальяны заправлял.

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    Рейтинг: +5761

    Давид59 > Lilipyt 1 час назад

    Да нееееет. У него же бабло есть. Может профинансировать всё что угодно.

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    Рейтинг: +3569

    Enter2006 2 часа назад

    Короче всё ясно... Ротенберги, Миллеры, Цорны - явно исконные Русские фамилии. Так и будем жить рабами на них, а они пилить бабло и запускать их заграницу для своих отпрысков... ((

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