«Локомотив» хочет предложить Ротенбергу работу в академии клуба

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что Борис Ротенберг может получить работу в клубе.

– Борис Ротенберг сказал, что может работать в клубе.

– Обсуждаются такие варианты, да. Кем обсуждается решение? Есть такая идея дать ему работу в департаменте подготовки молодежи и в академии клуба как координатор. Мы сейчас общаемся, рассматриваем варианты. Думаю, в ближайшее время все расскажем.