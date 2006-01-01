Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
2 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?
3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

«Не знаю, есть ли еще такой человек, который за 17 матчей выиграл 5 кубков». Ротенберг – о карьере в «Локомотиве»

Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг отметил успешность своих выступлений за московский клуб.

– Чем запомнится Борис Ротенберг?

– Надеюсь, я останусь человеком, который отдал всe футболу. Я старался отдать сердце и желание. Мне важно, чтобы меня ценили как человека. Я всегда ставил команду выше себя.

Благодарен богу, что стал чемпионом. Не знаю, есть ли ещe такой человек, который сыграл 17 игр, но выиграл пять кубков.

  • Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года.
  • Он не играл с декабря 2018 года из-за серьезной травмы.

Новости по теме
Ротенберг рассказал, считает ли себя легендой «Локомотива» 2
Ротенберг: «Фамилия – фамилией, но футбол не обманешь. Я достойный футболист» 7
Гилерме подарил Ротенбергу памятную футболку «Локомотива»
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:12
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +3564

    Enter2006 24 минуты назад

    Ротенберги сами себя PR-ят? Гениально )) Еврейская фамилия, всё ясно...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5756

    Давид59 31 минуту назад

    Наверняка на скамейке Локо был молодняк, который по 1-2 матча сыграл. У них эффективность ещё выше. Разве можно гордиться титулами, выигранными , сидя на лавке?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1517

    Benifacto 45 минут назад

    вообще ничем не запомнился....

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14277

    Fusballer 1 час назад

    Мало! Надо было за 5 матчей! Ну или 17 кубков. Вот это да было бы.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7434

    mihail200606 1 час назад

    Че про него столько пишут.. вообще никакой же

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11229

    Алексей З 1 час назад

    Российское ноу-хау !!!
    Можно было и поменьше игр сыграть, есть к чему стремиться.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +829

    O-kolesov > Алексей З 8 минут назад

    Теперь это ноу-хау будет называться " Кто меньше..."

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11