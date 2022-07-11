«Не знаю, есть ли еще такой человек, который за 17 матчей выиграл 5 кубков». Ротенберг – о карьере в «Локомотиве»

Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг отметил успешность своих выступлений за московский клуб.
– Чем запомнится Борис Ротенберг?
– Надеюсь, я останусь человеком, который отдал всe футболу. Я старался отдать сердце и желание. Мне важно, чтобы меня ценили как человека. Я всегда ставил команду выше себя.
Благодарен богу, что стал чемпионом. Не знаю, есть ли ещe такой человек, который сыграл 17 игр, но выиграл пять кубков.
- Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года.
- Он не играл с декабря 2018 года из-за серьезной травмы.
Источник: «Матч ТВ»