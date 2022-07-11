«Не знаю, есть ли еще такой человек, который за 17 матчей выиграл 5 кубков». Ротенберг – о карьере в «Локомотиве»

Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг отметил успешность своих выступлений за московский клуб.

– Чем запомнится Борис Ротенберг?

– Надеюсь, я останусь человеком, который отдал всe футболу. Я старался отдать сердце и желание. Мне важно, чтобы меня ценили как человека. Я всегда ставил команду выше себя.

Благодарен богу, что стал чемпионом. Не знаю, есть ли ещe такой человек, который сыграл 17 игр, но выиграл пять кубков.