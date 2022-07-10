Слуцкий: «Мы точно не видим «Рубин» гиперфаворитом Первой лиги. Ожидания тревожные»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона в Первой лиге.

«[Ожидания] тревожные. Нас заранее занесли в фавориты, но по существу мы вместе работаем меньше двух недель.

Кто-то вышел позже, кто-то в бесконечном ожидании своего трансфера и в уверенности, что он игрок Премьер-лиги, а не Первой лиги. Это все очень сложные и длительные процессы.

Мы сами до конца не можем понять, как они будут взаимодействовать на поле. У нас ушло 14 человек по сравнению с зимними сборами.

Мы точно не видим себя гиперфаворитами. Из стартового состава прошлого сезона остались только Самошников и Бакаев, и то они находятся в диаметрально противоположных позициях.

Каждая контрольная игра дает ответы на одни вопросы и ставит перед нами другие вопросы», – сказал Слуцкий.