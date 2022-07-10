Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий: «Мы точно не видим «Рубин» гиперфаворитом Первой лиги. Ожидания тревожные»

Слуцкий: «Мы точно не видим «Рубин» гиперфаворитом Первой лиги. Ожидания тревожные»

10 июля 2022, 22:50
6

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона в Первой лиге.

«[Ожидания] тревожные. Нас заранее занесли в фавориты, но по существу мы вместе работаем меньше двух недель.

Кто-то вышел позже, кто-то в бесконечном ожидании своего трансфера и в уверенности, что он игрок Премьер-лиги, а не Первой лиги. Это все очень сложные и длительные процессы.

Мы сами до конца не можем понять, как они будут взаимодействовать на поле. У нас ушло 14 человек по сравнению с зимними сборами.

Мы точно не видим себя гиперфаворитами. Из стартового состава прошлого сезона остались только Самошников и Бакаев, и то они находятся в диаметрально противоположных позициях.

Каждая контрольная игра дает ответы на одни вопросы и ставит перед нами другие вопросы», – сказал Слуцкий.

  • Сегодня «Рубин» разгромно проиграл «Уфе» (1:4).
  • У казанского клуба с отрывом самый дорогой состав в Первой лиге – более 45 миллионов евро.
  • В 1-м туре «Рубин» 17 июля примет «Родину».

Еще по теме:
Армянский клуб сообщил о назначении Селюка 2
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает» 3
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно» 4
Источник: сайт «Рубина»
Россия. Первая лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nikita Suarez
1657491038
Лёня,не мороси,все всё знают,выйдите в следующем сезоне с 1 места)
Ответить
житель СПб
1657496834
Орять плачется... Зачем?!
Ответить
semm
1657510277
Мало ли подобных случаев; где сейчас Торпедо Москва - а какой был клуб
Ответить
Жорик кекс обжорик
1657513560
А во все это ты леня превратил клуб..
Ответить
zigbert
1657542844
В такой обстановке и должен проявиться талант тренера.
Ответить
Vitaga
1657564719
это как картежнику поплакаться перед игрой..- мол карта не идет.. а потом обуть всех
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
3
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
1
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
4
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Все новости
Все новости
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
1
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
31 августа
3
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
31 августа
2
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
31 августа
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+