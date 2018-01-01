Товарищеские матчи. «Краснодар» обыграл «Ростов», «Уфа» разгромила «Рубин»

Рубин, это те, которые собираются доминировать в каждом матче ФНЛ?)
Завершились два товарищеских матча с участием российских команд.
В Ростове-на-Дону «Краснодар» победил «Ростов» со счетом 2:1.
«Рубин» в Казани крупно проиграл «Уфе» со счетом 1:4.
Товарищеские матчи
Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Олусегун, 16; 0:2 – Кордоба (с пенальти), 32; 1:2 – Комличенко, 48.
Рубин (Казань) – Уфа – 1:4 (1:2)
Голы: 0:1 – Жамалетдинов, 5; 0:2 – Камилов, 7; 1:2 – Муллин, 17; 1:3 – Ботака, 67; 1:4 – Жамалетдинов, 73.