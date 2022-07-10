«Моя карьера только начинается». 36-летний Ротенберг – после первого с 2018 года матча

Защитник Борис Ротенберг высказался после своего прощального матча за «Локомотив».

Из-за травм 36-летний футболист не играл с декабря 2018 года.

Он выступал за «Локо» с 2016 года и провел 17 матчей за 6 сезонов.

«Очень хорошо. Благодарен клубу, что смогли сделать так, чтобы я смог вернуться на поле.

Я три с половиной года восстанавливался от тяжелой травмы. Для меня было важно сдержать слово и вернуться на поле еще раз.

Прощальный матч? Это не прощальный матч. Это контрольный матч. Думаю, что моя карьера только начинается. Какая? Время покажет», – сказал Ротенберг.