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  • «1000-процентный пенальти». Зиньковский – о падении в штрафной «Зенита»

«1000-процентный пенальти». Зиньковский – о падении в штрафной «Зенита»

10 июля 2022, 20:15
32

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» в матче за Суперкубок России.

  • Спорный момент произошел на 59-й минуте при счете 0:3 в пользу петербуржцев.
  • Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский столкнулся с защитником Дмитрием Чистяковым и Зиньковским.
  • Игру обслуживал судья Владимир Москалев.

– Вчерашний пенальти на тебе ставить нужно было?

– Сто процентов. 1000-процентный пенальти, я не понимаю, как так. Ну ладно, фиг с этим пенальти.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Зиньковский Антон
Комментарии (32)
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Давид59
1657475134
Так быстро!!! У Зиньковского уже появилось знаменитое спартаковское нытьё!!!
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kazak1975
1657475894
Какой смысл спрашивать у игрока, где было месиво из 6 ног, и он видел только ноги без мяча? Конечно же он скажет, что его сбили. И правильно сделает, но выводы делать судье и ВАР.
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slavа0508
1657476272
Ну что непонятно??? мы после развала СССР живём по правилам . кто богаче того и правда .....
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VVM1964
1657477824
Привыкай - ты в Спартаке а нам такие не дают !!! (((
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Ziklop
1657479305
Одоевский конечно зацепил ноги Зиньковского, так понимаю там Антон тормозил об спину Чистякова руками, толкнув его и начал падать сам . Фол за толчок в спину.
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Ziklop
1657479677
а почему нельзя писать слово сви.ньи?
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derrik2000
1657480899
Лично для меня странное решение как Москалёва, так и судьи на VAR, нашего лучшего арбитра Карасёва. Ну, не знаю-не знаю... Может, у них было видео со многих ракурсов, а не только с того, что на картинке по ТВ показывали... С ТОГО ракурса, что я смотрел по ТВ, пенальти 100-процентный!
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alteper
1657512753
Зиньковский прокинул себе мяч на ход и его сбили ,на повторе что процентов было понятно что первым коснулся Зиньковский,думаю что этот спектакль был больше для глав Газпрома чем для болельщиков,особенно когда узнал что проводят матч в Питере ,а чо не в лужниках?
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Garrincha58
1657517617
не успел прийти и уже заразился душком.....
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Enter2006
1657518901
Зиньковский был в этом моменте первым на мяче, его касание с мячем было и это видно! А вратарь просто скосил Зиньковского. А это - пенальти.
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