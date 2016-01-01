«1000-процентный пенальти». Зиньковский – о падении в штрафной «Зенита»

Какой смысл спрашивать у игрока, где было месиво из 6 ног, и он видел только ноги без мяча? Конечно же он скажет, что его сбили. И правильно сделает, но выводы делать судье и ВАР.
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» в матче за Суперкубок России.
- Спорный момент произошел на 59-й минуте при счете 0:3 в пользу петербуржцев.
- Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский столкнулся с защитником Дмитрием Чистяковым и Зиньковским.
- Игру обслуживал судья Владимир Москалев.
– Вчерашний пенальти на тебе ставить нужно было?
– Сто процентов. 1000-процентный пенальти, я не понимаю, как так. Ну ладно, фиг с этим пенальти.
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»