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«1000-процентный пенальти». Зиньковский – о падении в штрафной «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» в матче за Суперкубок России.

  • Спорный момент произошел на 59-й минуте при счете 0:3 в пользу петербуржцев.
  • Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский столкнулся с защитником Дмитрием Чистяковым и Зиньковским.
  • Игру обслуживал судья Владимир Москалев.

– Вчерашний пенальти на тебе ставить нужно было?

– Сто процентов. 1000-процентный пенальти, я не понимаю, как так. Ну ладно, фиг с этим пенальти.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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Источник: Sports.ru

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Комментарии10
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    Рейтинг: +437

    kazak1975 23 секунды назад

    Какой смысл спрашивать у игрока, где было месиво из 6 ног, и он видел только ноги без мяча? Конечно же он скажет, что его сбили. И правильно сделает, но выводы делать судье и ВАР.

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    Рейтинг: +476

    Zenit40k 47 секунд назад

    Во нытик ,не зря в Спартак взяли ,там все такие )
    Я думаю если бы поставили пенальти ,то зенит бы тогда ещё штук 5 вколотил бы хрякам ,гыгы

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    Рейтинг: +5741

    Давид59 13 минут назад

    Так быстро!!! У Зиньковского уже появилось знаменитое спартаковское нытьё!!!

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    Рейтинг: +2105

    spam2009 > Давид59 6 минут назад

    А ты по ходу родился уже со знаменитой бомжатской вонью. Только последователи секты газовой вони не понимают что пенальи был чистый, хоть он и не повлиял бы на ход игры. Сходи исповедуйся, надеюсь рядом с баклан-ареной есть храм

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    Рейтинг: +1280

    Дубина 21 минуту назад

    Для всех пенальти,вся страна видела,вот только у газпрома свои правила!!!

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    Рейтинг: +1537

    Форвард 79 > Дубина 9 минут назад

    Это точно!
    Так это же в первую очередь плохо именно для самого Зенита и его болельщиков.
    Такого рода моменты очерняют столь блестящую победу!

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    Рейтинг: +5741

    Давид59 > Дубина 8 минут назад

    Нет ничего глупее фразы "все это видели"

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    Рейтинг: +1537

    Форвард 79 24 минуты назад

    1000% пенальти это как?
    Ведь целое состоит из 100%
    Получается с его слов, за этот эпизод он на 10 пеналей расчитывал)))
    А так если честно, более чистого пеналя трудно представить

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    Рейтинг: +8547

    R_a_i_n > Форвард 79 9 минут назад

    Не было там пенальти.

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    Рейтинг: +1537

    Форвард 79 > R_a_i_n 7 минут назад

    Верно, не было! Судья не решился.
    Нет свистка, нет пенальти

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