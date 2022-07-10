«1000-процентный пенальти». Зиньковский – о падении в штрафной «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» в матче за Суперкубок России.

Спорный момент произошел на 59-й минуте при счете 0:3 в пользу петербуржцев.

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский столкнулся с защитником Дмитрием Чистяковым и Зиньковским.

Игру обслуживал судья Владимир Москалев.

– Вчерашний пенальти на тебе ставить нужно было?

– Сто процентов. 1000-процентный пенальти, я не понимаю, как так. Ну ладно, фиг с этим пенальти.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»