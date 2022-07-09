«Привет, рабы». Фанаты «Зенита» обратились к спартаковцам во время матча за Суперкубок

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» опубликовало обращение к болельщикам «Спартака» во время Суперкубка России.

«Привет, рабы, икона фанатизма.

Мы видели все ваши движняки:

Финалы кубков, выезд в Нижний,

Да каждый матч, куда ни посмотри.

Долбить по нам – вполне по стилю,

Чтоб утвердить позиции свои.

Мы разберeмся – так решили,

А где же ваши мутки по “ID”?».