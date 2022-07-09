«Привет, рабы». Фанаты «Зенита» обратились к спартаковцам во время матча за Суперкубок

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» опубликовало обращение к болельщикам «Спартака» во время Суперкубка России.
«Привет, рабы, икона фанатизма.
Мы видели все ваши движняки:
Финалы кубков, выезд в Нижний,
Да каждый матч, куда ни посмотри.
Долбить по нам – вполне по стилю,
Чтоб утвердить позиции свои.
Мы разберeмся – так решили,
А где же ваши мутки по “ID”?».
- «Зенит» победил 4:0.
- Это крупнейшая победа в истории Суперкубка России.
- Фанаты «Зенита» вывешивали баннер против Fan ID.
Источник: телеграм-канал «Ландскроны»