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«Привет, рабы». Фанаты «Зенита» обратились к спартаковцам во время матча за Суперкубок

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» опубликовало обращение к болельщикам «Спартака» во время Суперкубка России.

«Привет, рабы, икона фанатизма.

Мы видели все ваши движняки:

Финалы кубков, выезд в Нижний,

Да каждый матч, куда ни посмотри.

Долбить по нам – вполне по стилю,

Чтоб утвердить позиции свои.

Мы разберeмся – так решили,

А где же ваши мутки по “ID”?».

  • «Зенит» победил 4:0.
  • Это крупнейшая победа в истории Суперкубка России.
  • Фанаты «Зенита» вывешивали баннер против Fan ID.

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Источник: телеграм-канал «Ландскроны»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +757

    Suvorov51 53 минуты назад

    Великий Спартак ответил, привет помойка вонючая или просто бомжи, это одно и тоже

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    Рейтинг: +386

    lipatov32 1 час назад

    Команда мЛя! ЛЧ да иди ты нах ЛЧ! Нашли кого обсирать! Спартак в 90 без "ваших" Бабак играл нормально в ЛЧ! А этот денежный мешок нихрена не выигрывает и не выиграет! Испанский стыд мЛя!!!!

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    Рейтинг: +4221

    Snek > lipatov32 58 минут назад

    Ничем не лучше Зенита Спартак в 90-х играл и так же как Зенит в Спартак вливали бабло в больших количествах.

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    Рейтинг: +386

    lipatov32 > Snek 40 минут назад

    По сравнению с игрушкой миллера, Спартак нихрена не получал! Лукоил давал, но не в таких объёмах! Так что скройся нах!!!!

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    Рейтинг: +16506

    paracetamol 1 час назад

    Согласен, свиням нечё делать в РПЛ!

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