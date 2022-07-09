Мостовой объяснил свое неучастие в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему не сыграл с «Зенитом» во вчерашнем матче ветеранов.

«Такие матчи делаются заранее, поэтому всегда договариваются заранее. Заранее ничего не было.

У меня давно ничего не было с РФС, меня никто никуда не зовет, все делаю сам, рассчитываю на свои силы.

Звонок от Егора Титова был за пару дней. Он говорит, что звонил заранее? Может быть, с какого-то другого телефона, который не высвечивается.

Матч был хороший, все хорошо получилось. Жалко, что «Спартак» не смог ничего сделать, но состав «Зенита» просто был помоложе. В ветеранском футболе это играет огромную роль.

«Спартак» в этом матче выглядел лучше. Когда человеку 40 или 50 – это огромная разница. «Зенит» этим воспользовался», – сказал Мостовой.