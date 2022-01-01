Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
Тест: кто ты из плохих парней в футболе

Мостовой объяснил свое неучастие в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему не сыграл с «Зенитом» во вчерашнем матче ветеранов.

«Такие матчи делаются заранее, поэтому всегда договариваются заранее. Заранее ничего не было.

У меня давно ничего не было с РФС, меня никто никуда не зовет, все делаю сам, рассчитываю на свои силы.

Звонок от Егора Титова был за пару дней. Он говорит, что звонил заранее? Может быть, с какого-то другого телефона, который не высвечивается.

Матч был хороший, все хорошо получилось. Жалко, что «Спартак» не смог ничего сделать, но состав «Зенита» просто был помоложе. В ветеранском футболе это играет огромную роль.

«Спартак» в этом матче выглядел лучше. Когда человеку 40 или 50 – это огромная разница. «Зенит» этим воспользовался», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:0.
  • Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.

Новости по теме
Титов: «Сомневаюсь, что Мостовой был бы помощником «Спартаку» в ретроматче против «Зенита» 1
Аленичев объяснил, почему Мостовой не сыграл за «Спартак» в ретроматче против «Зенита» 9
«Вдруг еврокубки вернутся – что делать?» Мостовой – о Кубке РПЛ 6
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:33
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +1933

    DMитрий 1 час назад

    У меня давно ничего не было с РФС, ЦАРЯ никто никуда не зовет, все делаю сам, рассчитываю на свои силы.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6189

    Ганнибал Лектор 1 час назад

    Мостовой - это про попи#деть. Что-то делать физически он просто разучился

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17

    Александр.Т. 1 час назад

    Да сыкло, не хотело чтобы потом пальцем в него тыкали за поражение в жтом матче

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +116

    Fandorine > Александр.Т. 1 час назад

    «Идите в жопу!». Тарасов отреагировал на обвинения в изменах

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11