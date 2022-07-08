Широков: «Всегда приятно забивать «Спартаку»

Полузащитник «Зенита» в ретроматче против «Спартака» Роман Широков дал комментарий после встречи. Будучи футболистом, он играл за обе команды.

«Хороший матч получился, особенно для болельщиков «Зенита». Победили. Забить? Всегда приятно на «Петровском» забивать, тем более «Спартаку», – сказал Широков.