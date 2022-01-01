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«Зенит» отклонил предложение «Сочи» по Кравцову. Клуб продаст его при одном условии

«Зенит» не сбирается продавать полузащитника Кирилла Кравцова.

По информации Metaratings, клуб из Петербурга отклонил предложение «Сочи» по игроку в размере 1 миллиона евро с учетом бонусов.

«Зенит» готов отпустит Кравцова в аренду. Клуб продаст воспитанника лишь при условии, что в контракте будет прописана опция обратного выкупа.

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 12:37
Комментарии4
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    Рейтинг: +3748

    Беспонтий 36 минут назад

    продать свои яблоки соседу
    зашквар
    вот если сосед подарит яблоки за бутылку
    это дружба мерянная годами
    ---
    ах да
    никогда не меняйте молодое вино
    если оно у вас есть конечно

    оно скоро может стать дороже
    чем два подозрительных портвейна

    1
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    Рейтинг: +4361

    PAREVG. 50 минут назад

    Зенит, НиНо, Сочи - круговорот Кравцова в футбольных структурах газпрома.

    0
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    Рейтинг: +11097

    Алексей З 1 час назад

    В Сочи что не догоняют , их состав это собственность Зенита.

    1
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    Рейтинг: +16205

    Cleaner 1 час назад

    Зенит-2 получил щелбана от Зенита-1. И поделом. Фарм-клуб должен знать свое место!..)

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