«Зенит» отклонил предложение «Сочи» по Кравцову. Клуб продаст его при одном условии

«Зенит» не сбирается продавать полузащитника Кирилла Кравцова.
По информации Metaratings, клуб из Петербурга отклонил предложение «Сочи» по игроку в размере 1 миллиона евро с учетом бонусов.
«Зенит» готов отпустит Кравцова в аренду. Клуб продаст воспитанника лишь при условии, что в контракте будет прописана опция обратного выкупа.
- Из «Сочи» в «Зенит» летом перешли Родригао и Матео Кассьерра.
- В прошлом сезоне Кравцов был арендован «Пари НН».
- 20-летний воспитанник «Зенита» стоит 800 тысяч евро.
Источник: Metaratings