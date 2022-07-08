«Зенит» отклонил предложение «Сочи» по Кравцову. Клуб продаст его при одном условии

«Зенит» не сбирается продавать полузащитника Кирилла Кравцова.

По информации Metaratings, клуб из Петербурга отклонил предложение «Сочи» по игроку в размере 1 миллиона евро с учетом бонусов.

«Зенит» готов отпустит Кравцова в аренду. Клуб продаст воспитанника лишь при условии, что в контракте будет прописана опция обратного выкупа.