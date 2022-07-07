В «Пари НН» высказались о возможном подписании Кокорина

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов исключил подписание нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Ранее агент футболиста заявил, что у игрока есть предложения из России.

«Александра Кокорина у нас нет в лонг-листе. Мы даже не думали и не рассматривали этого игрока. Если говорить о каких-то фантазиях, то это неактуально», – сказал Измайлов.