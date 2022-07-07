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В «Пари НН» высказались о возможном подписании Кокорина

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов исключил подписание нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Ранее агент футболиста заявил, что у игрока есть предложения из России.

«Александра Кокорина у нас нет в лонг-листе. Мы даже не думали и не рассматривали этого игрока. Если говорить о каких-то фантазиях, то это неактуально», – сказал Измайлов.

  • Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным.
  • Нападающий провел за клуб 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
  • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 5 миллионов евро.

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Источник: Sport24

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