Агент: «У Кокорина есть предложения из России, но он хочет остаться в «Фиорентине»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, поговорил о будущем игрока. Он хочет остаться во Флоренции.
«Кокорин хочет и дальше играть за «Фиорентину». Он хочет забивать голы.
Расторжение контракта не рассматриваем. Есть предложения из России, но Александр хочет остаться в «Фиорентине», – сказал Бердышев.
- Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным.
- Нападающий провел за клуб 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
- «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 5 миллионов евро.
Источник: Firenze Viola