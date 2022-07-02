Агент: «У Кокорина есть предложения из России, но он хочет остаться в «Фиорентине»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, поговорил о будущем игрока. Он хочет остаться во Флоренции.

«Кокорин хочет и дальше играть за «Фиорентину». Он хочет забивать голы.

Расторжение контракта не рассматриваем. Есть предложения из России, но Александр хочет остаться в «Фиорентине», – сказал Бердышев.