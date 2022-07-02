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  • Агент: «У Кокорина есть предложения из России, но он хочет остаться в «Фиорентине»

Агент: «У Кокорина есть предложения из России, но он хочет остаться в «Фиорентине»

2 июля 2022, 23:56
10

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, поговорил о будущем игрока. Он хочет остаться во Флоренции.

«Кокорин хочет и дальше играть за «Фиорентину». Он хочет забивать голы.

Расторжение контракта не рассматриваем. Есть предложения из России, но Александр хочет остаться в «Фиорентине», – сказал Бердышев.

  • Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным.
  • Нападающий провел за клуб 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
  • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 5 миллионов евро.

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Источник: Firenze Viola
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (10)
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Iskander_17
1656795805
Что ж не остаться в фиорентине,штаны протирать,и деньги получать
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Benifacto
1656797607
а он уже играет в гольф? повесит потом футболку Фиорентины на самое идное место! а по факту походу он наладил бизнес челноков! затаривает гламурный шмот для московского бомонда)))
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PAREVG.
1656798381
Его футбольная карьера, закончилась в ночь загула с Мамаевым. Только он сам, этого, до сих пор не осознал...
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Олег1204
1656798940
Саша, не подкачай, здирай с них по больше.
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JTherry
1656799526
"Кока хочет забивать голы..." ...неужели забьет за фиалок, и какая команда попадет под "наковальню" Коки..?)
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Romio-xxx
1656814995
Что за агентский вброс?Кто то в России еще желает видеть у себя в команде?
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Plyash
1656825415
Кока авторитет.В тюряге сидел за бесплатно,теперь сидит в Италии за большие деньги.Прогресс на лицо.Одноко,Сosa Nostra сильна до сих пор,как бы не заказали...
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моэм
1656838503
Зарплата идёт , и Саша не идиот чтобы от неё отказываться ... у него нашёлся таки хрен с винтом на хитрозадых макаронников ...а то что у тренера не хватает мозгов как его использовать , не его проблема.
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vladimir-7
1656932486
Ещё бы, здесь хорошо, ... я на солнышке лежу ... все лежу и...
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