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Агент: «У Кокорина есть предложения из России, но он хочет остаться в «Фиорентине»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, поговорил о будущем игрока. Он хочет остаться во Флоренции.

«Кокорин хочет и дальше играть за «Фиорентину». Он хочет забивать голы.

Расторжение контракта не рассматриваем. Есть предложения из России, но Александр хочет остаться в «Фиорентине», – сказал Бердышев.

  • Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным.
  • Нападающий провел за клуб 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
  • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 5 миллионов евро.

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Источник: Firenze Viola

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02.07.2022 23:56
Комментарии1
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    Рейтинг: +23

    Iskander_17 18 минут назад

    Что ж не остаться в фиорентине,штаны протирать,и деньги получать

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