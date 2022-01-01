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Okko будет бороться за телеправа РПЛ, если «Матч ТВ» разорвет контракт с лигой

Управляющий директор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин заявил, что сервис будет бороться за телеправа на показ РПЛ в случае разрыва контракта между «Матч ТВ» и лигой.

– Okko и в первый раз боролся за права на показ РПЛ. Если они снова выйдут на рынок, вероятно, Okko снова будет за них бороться.

– С точки зрения финансов сейчас не стало тяжелее, чем раньше?

– Это вопрос цены, которую в РФС и РПЛ озвучат, если такая ситуация произойдет и снова будет запланирован тендер. Но я надеюсь, что у них сохранится контракт с «Матч ТВ».

– Суммы явно будут несопоставимы с теми, которые сейчас «Матч ТВ» будет платить РПЛ.

– Не готов сейчас обсуждать.

  • «Матч ТВ» пригрозил РПЛ расторжением контракта из-за Кубка лиги.
  • На общем собрании РПЛ 13 клубов проголосовали за введение турнира.
  • Против высказались «Факел», «Химки» и «Оренбург».

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7204

    серега кашин 42 минуты назад

    матч тв просто выею..вается, ни от чего они не откажутся

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