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Маттеус: «Роналду в «Баварии» – это сексуально!»

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал возможный трансфер в «Баварию» нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Конечно, это не будет покупкой с перспективой в будущее. Роналду 37 лет, и он постоянно будет во внимании прессы. Я также не уверен, вписывается ли он в игровую концепцию «Баварии». Но он все еще превосходный бомбардир. Он один из лучших нападающих всех времен и наверняка забьет около 30 голов за сезон. Окупаемость за счет продажи футболок и тому подобного были бы гарантированы.

Роналду в «Баварии» — это сексуально! По крайней мере, об этом следует подумать», — приводит слова Маттеуса Sport24 со ссылкой на Sky Sports Germany.

  • Ранее сообщалось, что Роналду интересен «Роме», «Челси».
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
  • Рыночная стоимость 37-летнего португальца – 30 миллионов евро.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 11:10
Комментарии2
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    Рейтинг: +54

    Vats 1 час назад

    "Сексуально"? Наверное всё-таки "круто"

    Вот цитата: "Ronaldo to Bayern would be sexy!"
    Но дословный перевод "sexy" на русский в таком контексте выглядит странно

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    Рейтинг: +2890

    acor94 > Vats 1 час назад

    Думаю, что тут следует сделать упор на предлог.

    Я бы перевёл : Роналду для Баварии - это будет просто секс.

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