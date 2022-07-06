Маттеус: «Роналду в «Баварии» – это сексуально!»

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал возможный трансфер в «Баварию» нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Конечно, это не будет покупкой с перспективой в будущее. Роналду 37 лет, и он постоянно будет во внимании прессы. Я также не уверен, вписывается ли он в игровую концепцию «Баварии». Но он все еще превосходный бомбардир. Он один из лучших нападающих всех времен и наверняка забьет около 30 голов за сезон. Окупаемость за счет продажи футболок и тому подобного были бы гарантированы.

Роналду в «Баварии» – это сексуально! По крайней мере, об этом следует подумать», – приводит слова Маттеуса Sport24 со ссылкой на Sky Sports Germany.