Маттеус: «Роналду в «Баварии» – это сексуально!»

"Сексуально"? Наверное всё-таки "круто"
Вот цитата: "Ronaldo to Bayern would be sexy!"
Но дословный перевод "sexy" на русский в таком контексте выглядит странно
Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал возможный трансфер в «Баварию» нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Конечно, это не будет покупкой с перспективой в будущее. Роналду 37 лет, и он постоянно будет во внимании прессы. Я также не уверен, вписывается ли он в игровую концепцию «Баварии». Но он все еще превосходный бомбардир. Он один из лучших нападающих всех времен и наверняка забьет около 30 голов за сезон. Окупаемость за счет продажи футболок и тому подобного были бы гарантированы.
Роналду в «Баварии» — это сексуально! По крайней мере, об этом следует подумать», — приводит слова Маттеуса Sport24 со ссылкой на Sky Sports Germany.
- Ранее сообщалось, что Роналду интересен «Роме», «Челси».
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость 37-летнего португальца – 30 миллионов евро.