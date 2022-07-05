Геркус объяснился перед фанатами «Локомотива» после назначения в «Торпедо»

Новый руководитель «Торпедо» Илья Геркус после назначения обратился к фанатам «Локомотива».

«Думаю, что должен сказать несколько слов болельщикам «Локо» о моих изменившихся жизненных обстоятельствах. О «Торпедо».

Друзья! Мне было очень интересно и очень круто работать в вашем Клубе. Я старался не за страх, а за совесть. У меня остались самые тeплые воспоминания и, надеюсь, у вас тоже.

Но время идeт, у «Локо», как известно, свой путь, у меня свой. Я желаю вам удачи и болельщицкого счастья, ну а я займусь тем, что люблю и, надеюсь, умею делать», – написал Геркус.