Геркус получил должность в руководстве «Торпедо»

«Торпедо» объявило о назначении Ильи Геркуса на пост директора клуба по стратегическому развитию.

В зону его ответственности будут входить вопросы стратегического развития клуба, построения спортивной вертикали, а также коммерческая деятельность и маркетинг.

Ранее в «Торпедо» не было такой должности.

«Илья Геркус является признанным в отрасли профессионалом. Мы уверены, что его приход в нашу команду будет способствовать дальнейшему развитию клуба и выходу клубной инфраструктуры на новый уровень», – сказал председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский.