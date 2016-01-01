Геркус получил должность в руководстве «Торпедо»

Геркус: - Пилил, пилю и буду пилить!
«Торпедо» объявило о назначении Ильи Геркуса на пост директора клуба по стратегическому развитию.
В зону его ответственности будут входить вопросы стратегического развития клуба, построения спортивной вертикали, а также коммерческая деятельность и маркетинг.
Ранее в «Торпедо» не было такой должности.
«Илья Геркус является признанным в отрасли профессионалом. Мы уверены, что его приход в нашу команду будет способствовать дальнейшему развитию клуба и выходу клубной инфраструктуры на новый уровень», – сказал председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский.
- Геркус с 2016 по 2018 год был генеральным директором «Локомотива».
- «Торпедо» стал победителем ФНЛ в прошлом сезоне.