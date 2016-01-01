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Геркус получил должность в руководстве «Торпедо»

«Торпедо» объявило о назначении Ильи Геркуса на пост директора клуба по стратегическому развитию.

В зону его ответственности будут входить вопросы стратегического развития клуба, построения спортивной вертикали, а также коммерческая деятельность и маркетинг.

Ранее в «Торпедо» не было такой должности.

«Илья Геркус является признанным в отрасли профессионалом. Мы уверены, что его приход в нашу команду будет способствовать дальнейшему развитию клуба и выходу клубной инфраструктуры на новый уровень», – сказал председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский.

  • Геркус с 2016 по 2018 год был генеральным директором «Локомотива».
  • «Торпедо» стал победителем ФНЛ в прошлом сезоне.

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Источник: телеграм-канал «Торпедо»

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Сегодня, 16:56
Комментарии3
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    Рейтинг: +16127

    Cleaner 7 минут назад

    Геркус: - Пилил, пилю и буду пилить!

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    Рейтинг: +16473

    paracetamol 1 час назад

    Хана Торпеде!

    0
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    Рейтинг: +22926

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Этот деятель выстроит им "стратегическую вертикаль", пустили козла в огород. Странное решение Авдеева.

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