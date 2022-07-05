Гурцкая: «В Россию сейчас поедет либо обреченный игрок, либо за бешеные деньги»

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал два условия, при которых легионеры сейчас могут приехать в РПЛ.
«В Россию сейчас поедет либо обреченный игрок, который вообще ничего не может найти в Европе, либо тот, которому ты должен платить бешеные деньги, которых он не стоит.
Рыночных футболистов в Россию сейчас не привезти. Если на игрока есть спрос, в Россию он не поедет. Россия для него будет последним пунктом», – сказал Гурцкая.
- Россия сейчас отстранена от международного футбола.
- Гурцкая был связан со «Спартаком» в чемпионский сезон-2016/17.
- Например, Гурцкая проводил трансфер в «Спартак» Георгия Джикии.
Источник: ютуб-канал «Вышли!»