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Гурцкая: «В Россию сейчас поедет либо обреченный игрок, либо за бешеные деньги»

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал два условия, при которых легионеры сейчас могут приехать в РПЛ.

«В Россию сейчас поедет либо обреченный игрок, который вообще ничего не может найти в Европе, либо тот, которому ты должен платить бешеные деньги, которых он не стоит.

Рыночных футболистов в Россию сейчас не привезти. Если на игрока есть спрос, в Россию он не поедет. Россия для него будет последним пунктом», – сказал Гурцкая.

  • Россия сейчас отстранена от международного футбола.
  • Гурцкая был связан со «Спартаком» в чемпионский сезон-2016/17.
  • Например, Гурцкая проводил трансфер в «Спартак» Георгия Джикии.

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Источник: ютуб-канал «Вышли!»

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