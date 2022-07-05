«Уже были билеты и назначенный медосмотр». Ткаченко – о срыве трансфера российского игрока в Саудовскую Аравию

Агент Герман Ткаченко рассказал о сорвавшемся переходе российского футболиста в клуб из Саудовской Аравии.
— От российских футболистов запрос на Саудовскую Аравию есть?
— Многие готовы туда ехать. Деньги для россиян там не вау, но ок +, даже ок ++. Главная задача — привезти туда хотя бы одного сильного российского игрока. Чтобы у них было элементарное представление об уровне. Не то, чтобы они совсем не знают, но определенное предубеждение есть.
Когда им говоришь слово «Россия» они, после определенной политической поддержки, с трудом вспоминают только Канчельскиса.
Ребятам из Саудовской Аравии сегодня проще ответить нам: «Русские футболисты? Спасибо, но мы их не берем». Конечно, я нашел кандидатуру, которая помогла бы русскому футболу и открыла эту дверь…
— Так.
— Мы должны были вылетать две недели назад, у нас были билеты и назначенный медосмотр, но все отложилось — из-за того, что саудовцы перенесли окончание чемпионата с конца мая на июнь.
— Что за футболист?
— Игрок очень высокого уровня, максимально подходил по ментальности, фактуре, образованию, желанию играть в Саудовской Аравии. Но надо было ждать, а ждать мы не могли.
- Ранее сообщалось, что экс-хавбек «Зенита» Магомед Оздоев заинтересовал саудовский «Аль-Хиляль».
- Сам игрок заявил, что пока не видит себя в Саудовской Аравии.