«Уже были билеты и назначенный медосмотр». Ткаченко – о срыве трансфера российского игрока в Саудовскую Аравию

Агент Герман Ткаченко рассказал о сорвавшемся переходе российского футболиста в клуб из Саудовской Аравии.

— От российских футболистов запрос на Саудовскую Аравию есть?

— Многие готовы туда ехать. Деньги для россиян там не вау, но ок +, даже ок ++. Главная задача — привезти туда хотя бы одного сильного российского игрока. Чтобы у них было элементарное представление об уровне. Не то, чтобы они совсем не знают, но определенное предубеждение есть.

Когда им говоришь слово «Россия» они, после определенной политической поддержки, с трудом вспоминают только Канчельскиса.

Ребятам из Саудовской Аравии сегодня проще ответить нам: «Русские футболисты? Спасибо, но мы их не берем». Конечно, я нашел кандидатуру, которая помогла бы русскому футболу и открыла эту дверь…

— Так.

— Мы должны были вылетать две недели назад, у нас были билеты и назначенный медосмотр, но все отложилось — из-за того, что саудовцы перенесли окончание чемпионата с конца мая на июнь.

— Что за футболист?

— Игрок очень высокого уровня, максимально подходил по ментальности, фактуре, образованию, желанию играть в Саудовской Аравии. Но надо было ждать, а ждать мы не могли.