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Ротенберг проведет прощальный матч за «Локомотив»: названы дата и соперник

«Локомотив» анонсировал товарищескую встречу с «Динамо».

Игра состоится 10 июля на «РЖД Арене». В ней примет участие защитник Борис Ротенберг.

Для 36-летнего футболиста это будет прощальный матч.

«В качестве профессионального футболиста Борис выступал как за «Локомотив», так и за «Динамо», поэтому предстоящий матч станет для него символическим завершением карьеры игрока в «Локомотиве».

Борис будет включен в состав команды и примет участие в игре, чтобы в дружеской атмосфере поблагодарить партнeров по команде и болельщиков клуба», – говорится в официальном заявлении.

  • Ротенберг выступал за «Локо» с 2016 года.
  • За 6 сезонов он провел 17 матчей, из-за травм не играл с декабря 2018 года.
  • Клуб не продлил контракт с игроком.

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Источник: сайт «Локомотива»

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04.07.2022 21:36
Комментарии4
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    Рейтинг: +3942

    mutabor0992 47 минут назад

    Не уходииии!Останься!Как же мы без твоей игры?А Локо выдержит такую потерю???

    0
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    Рейтинг: +14193

    Fusballer 2 часа назад

    Легенда российского футбола! Да и не только!

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1063

    Hoahin > Fusballer 1 час назад

    Кавычки забыли!)) Закончить карьеру в 36 летнем возрасте и за это время сыграть 40 матчей не каждому дано)) Ну там вся семья такая "легендарная"...

    1
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    Рейтинг: +11660

    BRO_football 2 часа назад

    Прощай, Легенда!

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