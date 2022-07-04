Ротенберг проведет прощальный матч за «Локомотив»: названы дата и соперник

«Локомотив» анонсировал товарищескую встречу с «Динамо».
Игра состоится 10 июля на «РЖД Арене». В ней примет участие защитник Борис Ротенберг.
Для 36-летнего футболиста это будет прощальный матч.
«В качестве профессионального футболиста Борис выступал как за «Локомотив», так и за «Динамо», поэтому предстоящий матч станет для него символическим завершением карьеры игрока в «Локомотиве».
Борис будет включен в состав команды и примет участие в игре, чтобы в дружеской атмосфере поблагодарить партнeров по команде и болельщиков клуба», – говорится в официальном заявлении.
- Ротенберг выступал за «Локо» с 2016 года.
- За 6 сезонов он провел 17 матчей, из-за травм не играл с декабря 2018 года.
- Клуб не продлил контракт с игроком.
Источник: сайт «Локомотива»