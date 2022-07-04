Ротенберг проведет прощальный матч за «Локомотив»: названы дата и соперник

«Локомотив» анонсировал товарищескую встречу с «Динамо».

Игра состоится 10 июля на «РЖД Арене». В ней примет участие защитник Борис Ротенберг.

Для 36-летнего футболиста это будет прощальный матч.

«В качестве профессионального футболиста Борис выступал как за «Локомотив», так и за «Динамо», поэтому предстоящий матч станет для него символическим завершением карьеры игрока в «Локомотиве».

Борис будет включен в состав команды и примет участие в игре, чтобы в дружеской атмосфере поблагодарить партнeров по команде и болельщиков клуба», – говорится в официальном заявлении.