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Смородская: «Фанаты неадекватно воспринимают Fan ID. Но от хулиганов надо избавляться»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о введении системы Fan ID в РПЛ.

«Пока не занималась оформлением Fan ID, но планирую. Как отношусь к бойкоту болельщиков «Локомотива»? Fan ID – дело новое и непривычное. Не все воспринимают его нормально, адекватно, но на самом деле это дело неплохое. Почему? Потому что от хулиганов надо избавляться и тогда будет больше зрителей на футболе, будет безопасно.

Конечно, вначале с введением паспорта болельщика посещаемость просядет, это очевидно, но после она восстановится, и думаю, что болельщиков будет ходить больше, чем раньше», — сказала Смородская.

  • Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

Болельщики не могут оформить Fan ID. Система дала сбой в первый день работы

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +112

    ugc-gaming 1 час назад

    Где опасность увидели? Откуда? Кто из госдумы последний раз был на футболе? Безопасность....

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    Рейтинг: +1677

    Vitaga 1 час назад

    кто такие фанаты? - это самые преданные болельщики. эти люди ради которых играют клубы.без них умрет сам смысл игры. понятно что у нас хотят контролировать всё и всех и тем более вот такие несанкционированные свыше обьединения людей. тем более есть пример соседней страны откуда потом полезли всякие оранжевые революции и одной из основных сил там были вот такие движения фанатов. только должен же быть здравый смысл - нельзя под цифру так загонять народ. ведь даже от ИНН можно отказаться принеся из церкви письмо

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    Рейтинг: +550

    SpartakMoskwa 1 час назад

    Лизуньей была ей и осталось

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    Рейтинг: +3437

    Enter2006 2 часа назад

    Сделайте "депутат и полицейские id" во всех ресторанах и саунах, чтобы вычислять передачи взяток. А то уже не знаете как "доить" простой народ...

    0
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    Рейтинг: +246

    Мортус 2 часа назад

    И правильна! Прям так и вижу, как многодетная мать на Госуслугах фанайди себе и всей семье оформляет.

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    Рейтинг: +1378

    zarsm 2 часа назад

    Пошла вон!

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