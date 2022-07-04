Смородская: «Фанаты неадекватно воспринимают Fan ID. Но от хулиганов надо избавляться»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о введении системы Fan ID в РПЛ.

«Пока не занималась оформлением Fan ID, но планирую. Как отношусь к бойкоту болельщиков «Локомотива»? Fan ID – дело новое и непривычное. Не все воспринимают его нормально, адекватно, но на самом деле это дело неплохое. Почему? Потому что от хулиганов надо избавляться и тогда будет больше зрителей на футболе, будет безопасно.

Конечно, вначале с введением паспорта болельщика посещаемость просядет, это очевидно, но после она восстановится, и думаю, что болельщиков будет ходить больше, чем раньше», — сказала Смородская.

Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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