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Юран ответил на обвинения Селюка в продаже мест в составе «Химок»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на обвинения агента Дмитрия Селюка в коррупции.

Ранее Селюк заявил: «Юран собирает деньги с футболистов, начиная от «СКА-Хабаровска», приглашает игроков, которые ему платят, ставит игроков, которые ему платят. Пусть Юран опровергнет мои слова и пройдет детектор лжи».

«Селюк? Я его не знаю», – сказал Юран.

  • В феврале Юран возглавил «Химки» и спас команду от вылета из РПЛ.
  • В стыковых матчах он обыграл свой бывший клуб – «СКА-Хабаровск».

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Источник: «Спорт день за днем»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1677

    Vitaga 2 часа назад

    это повсеместная практика. и идет уже лет 15-20. причем начиная с 12-13 летних пацанов. и не только в футболе. во многих видах и не только игровых. поэтому у нас такой и провал в спорте везде. плати и будешь играть выступать. плати и будешь в сборной. причем тут талант? главное заплатить тренеру или спорт.директору. коррумпирован спорт очень сильно. больше чем где либо. а Юран - не удивляет. коль шапки воровал - значит и тут мог запросто закон преступить

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    Рейтинг: +330

    заткнитемнерот 2 часа назад

    У моей соседки есть племянник - вратарь юношеского хоккея. Он был вынужден уйти из одного (известного) дюсш клуба, поскольку пришедший тренер ставил в состав только тех, кто за это платил.
    Это правда. Такое имеет место быть с самых низов.

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    Рейтинг: +1302

    fakeid 2 часа назад

    и это всё, что он мог хрюкнуть? значит любитель зулусов не так уж и неправ.

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