Юран ответил на обвинения Селюка в продаже мест в составе «Химок»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на обвинения агента Дмитрия Селюка в коррупции.

Ранее Селюк заявил: «Юран собирает деньги с футболистов, начиная от «СКА-Хабаровска», приглашает игроков, которые ему платят, ставит игроков, которые ему платят. Пусть Юран опровергнет мои слова и пройдет детектор лжи».

«Селюк? Я его не знаю», – сказал Юран.