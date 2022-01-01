Юран ответил на обвинения Селюка в продаже мест в составе «Химок»

это повсеместная практика. и идет уже лет 15-20. причем начиная с 12-13 летних пацанов. и не только в футболе. во многих видах и не только игровых. поэтому у нас такой и провал в спорте везде. плати и будешь играть выступать. плати и будешь в сборной. причем тут талант? главное заплатить тренеру или спорт.директору. коррумпирован спорт очень сильно. больше чем где либо. а Юран - не удивляет. коль шапки воровал - значит и тут мог запросто закон преступить
Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на обвинения агента Дмитрия Селюка в коррупции.
Ранее Селюк заявил: «Юран собирает деньги с футболистов, начиная от «СКА-Хабаровска», приглашает игроков, которые ему платят, ставит игроков, которые ему платят. Пусть Юран опровергнет мои слова и пройдет детектор лжи».
«Селюк? Я его не знаю», – сказал Юран.
- В феврале Юран возглавил «Химки» и спас команду от вылета из РПЛ.
- В стыковых матчах он обыграл свой бывший клуб – «СКА-Хабаровск».