Юран ответил на обвинения Селюка в продаже мест в составе «Химок»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на обвинения агента Дмитрия Селюка в коррупции.
Ранее Селюк заявил: «Юран собирает деньги с футболистов, начиная от «СКА-Хабаровска», приглашает игроков, которые ему платят, ставит игроков, которые ему платят. Пусть Юран опровергнет мои слова и пройдет детектор лжи».
«Селюк? Я его не знаю», – сказал Юран.
- В феврале Юран возглавил «Химки» и спас команду от вылета из РПЛ.
- В стыковых матчах он обыграл свой бывший клуб – «СКА-Хабаровск».
Источник: «Спорт день за днем»