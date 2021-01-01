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«Челси» может купить Роналду. Решение примет Тухель – давний поклонник португальца

«Челси» рассматривает вариант с трансфером нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, сообщает The Athletic.

Сам Роналду также хочет сменить клуб, несмотря на нежелание «МЮ» продавать форварда.

Подписание Роналду зависит исключительно от позиции главного тренера Томаса Тухеля, который является давним поклонником португальца. Тренер и игрок должны пообщаться на тему того, способен ли форвард вписаться в систему немца в «Челси».

  • Криштиану пропустил первую тренировку «МЮ» после отпуска, сославшись на семейные обстоятельства.
  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.

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Источник: The Athletic

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