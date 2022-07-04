Роналду пропустит первую тренировку «Манчестер Юнайтед» после отпуска

Нападающий Криштиану Роналду не примет участие в сегодняшней тренировке «Манчестер Юнайтед».

Команда после летнего отпуска начинает подготовку к сезону-2022/23, однако португалец присоединится к ней позже.

Свое отсутствие 37-летний футболист объяснил семейными обстоятельствами.