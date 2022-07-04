Роналду пропустит первую тренировку «Манчестер Юнайтед» после отпуска

Нападающий Криштиану Роналду не примет участие в сегодняшней тренировке «Манчестер Юнайтед».
Команда после летнего отпуска начинает подготовку к сезону-2022/23, однако португалец присоединится к ней позже.
Свое отсутствие 37-летний футболист объяснил семейными обстоятельствами.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.
- Форвард хочет уйти, но готов остаться, если «Юнайтед» подпишет 6-7 новичков.
Источник: Manchester Evening News