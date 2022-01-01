Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии
3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?

РФС обсудит создание турниров с участием зарубежных клубов

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг считает, что клубам РПЛ нужны турниры или хотя бы матчи с зарубежными командами.

«У нас тоже были переговоры с «Црвеной Звездой». Будем еще разговаривать на эту тему. Конечно, надо привозить те команды, которые хотят к нам приехать, организовывать пока товарищеские матчи.

Есть и другие задумки, более масштабные, но это уже будем на уровне РФС решать, насколько это возможно. Я считаю, что надо проводить дополнительные соревнования, которые давали бы возможность играть не только в выходные, но и на буднях. Можно было бы создать какое-то кубковое мероприятие, чтобы больше молодежи участвовало», – сказал Ротенберг.

  • Российский футбол сейчас отстранен от международного.
  • Сезон РПЛ стартует 15 июля.
  • В 20:00 по Москве «Зенит» начнет товарищеский матч против сербской «Црвены Звезды».

Новости по теме
Ротенберг: «Сочи» сделал акцент на воспитание молодых ребят» 2
Ротенберг оценил вероятность трансфера Нобоа в ЦСКА
Родригао отказался от своих слов про фанатов. Он обвинил переводчика 1
Источник: «Спорт день за днем»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:50
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +596

    Solist345345 19 минут назад

    Сербия, Беларусь, Иран, Венесуэла...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11