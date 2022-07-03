РФС обсудит создание турниров с участием зарубежных клубов

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг считает, что клубам РПЛ нужны турниры или хотя бы матчи с зарубежными командами.

«У нас тоже были переговоры с «Црвеной Звездой». Будем еще разговаривать на эту тему. Конечно, надо привозить те команды, которые хотят к нам приехать, организовывать пока товарищеские матчи.

Есть и другие задумки, более масштабные, но это уже будем на уровне РФС решать, насколько это возможно. Я считаю, что надо проводить дополнительные соревнования, которые давали бы возможность играть не только в выходные, но и на буднях. Можно было бы создать какое-то кубковое мероприятие, чтобы больше молодежи участвовало», – сказал Ротенберг.