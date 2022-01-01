РФС обсудит создание турниров с участием зарубежных клубов

Сербия, Беларусь, Иран, Венесуэла...
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг считает, что клубам РПЛ нужны турниры или хотя бы матчи с зарубежными командами.
«У нас тоже были переговоры с «Црвеной Звездой». Будем еще разговаривать на эту тему. Конечно, надо привозить те команды, которые хотят к нам приехать, организовывать пока товарищеские матчи.
Есть и другие задумки, более масштабные, но это уже будем на уровне РФС решать, насколько это возможно. Я считаю, что надо проводить дополнительные соревнования, которые давали бы возможность играть не только в выходные, но и на буднях. Можно было бы создать какое-то кубковое мероприятие, чтобы больше молодежи участвовало», – сказал Ротенберг.
- Российский футбол сейчас отстранен от международного.
- Сезон РПЛ стартует 15 июля.
- В 20:00 по Москве «Зенит» начнет товарищеский матч против сербской «Црвены Звезды».
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