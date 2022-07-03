«Спартак»: «Игроки команды посмеялись над подколкой Ларссона»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал прощальный пост клуба в адрес нападающего Джордана Ларссона.

«Мы не обижаемся на Ларссона. Этот пост – это реакция в конкретном моменте, которая «зашла» болельщикам. Ребята в команде тоже посмеялись. Это добрая подколка», – сказал Зеленов.