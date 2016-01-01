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«Фиорентина» разочарована, что Кокорин не хочет уходить из клуба

Руководство «Фиорентины» ознакомилось с интервью агента своего нападающего Александра Кокорина Тимофея Бердышева. Оно разочаровано.

Клубу не понравилась позиция стороны игрока в части нежелания покидать команду, расторгать контракт.

  • Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным.
  • Нападающий провел за клуб 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
  • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 5 миллионов евро.

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Источник: Football Italia

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Комментарии2
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    Рейтинг: +372

    Феникс 28 6 секунд назад

    Гыыы Прикольно.В России обижаются на легионеров которые уходят из клубов.В Италии обижаются на легионера который НЕ уходит из клуба. )))

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    Рейтинг: +7693

    vladik12 1 час назад

    Капитально присосался Кокоша.

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