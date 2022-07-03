«Фиорентина» разочарована, что Кокорин не хочет уходить из клуба

Руководство «Фиорентины» ознакомилось с интервью агента своего нападающего Александра Кокорина Тимофея Бердышева. Оно разочаровано.
Клубу не понравилась позиция стороны игрока в части нежелания покидать команду, расторгать контракт.
- Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным.
- Нападающий провел за клуб 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
- «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 5 миллионов евро.
Источник: Football Italia