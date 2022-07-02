Канчельскис: «Слуцкий убил, уничтожил «Рубин». Он не понимает футбол»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и других европейских клубов Андрей Канчельскис раскритиковал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Надо смотреть футбол правильно и серьезно! У нас же в стране теоретиков много. Вот, например, теоретик у нас один был — Слуцкий. До чего он довел «Рубин»? В Голландии «архивнулся», в Англии «архивнулся», а сейчас «Рубин» убил, уничтожил.

Слуцкий просто теоретик, он не практик. Как можно было «Рубин» отправить в Первую лигу? Он никогда не играл в футбол и не понимает, что это», – считает Канчельскис.