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Канчельскис: «Слуцкий убил, уничтожил «Рубин». Он не понимает футбол»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и других европейских клубов Андрей Канчельскис раскритиковал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Надо смотреть футбол правильно и серьезно! У нас же в стране теоретиков много. Вот, например, теоретик у нас один был — Слуцкий. До чего он довел «Рубин»? В Голландии «архивнулся», в Англии «архивнулся», а сейчас «Рубин» убил, уничтожил.

Слуцкий просто теоретик, он не практик. Как можно было «Рубин» отправить в Первую лигу? Он никогда не играл в футбол и не понимает, что это», – считает Канчельскис.

  • Слуцкий стал 2-м тренером в истории РПЛ, который брал титул и вылетал. 1-м был Валерий Газзаев.
  • Сезон ФНЛ стартует через 2 недели.
  • «Рубина» не было во 2-м по силе дивизионе с 2002 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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02.07.2022 22:54
Комментарии2
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    Рейтинг: +22918

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Хоть и жёстко, но объективно.

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    Рейтинг: +341

    Fialet 1 час назад

    Правильно обосрал Бегемота.

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