Кассьерра никогда не пробовал алкоголь

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о своем отношении к спиртным напиткам.

– Ты совсем не пьешь алкоголь. Неужели ничего не попробовал за время в «Сочи»?

– Нет, никогда. Я родился в такой деревне, где научился противостоять плохим привычкам. Не то чтобы это так плохо, каждый сам в состоянии решить, пить ему или нет.

Я предпочитаю этого не делать, потому что много игроков в моей деревне имели возможность стать большими игроками, а из-за увлечения алкоголем все их мечты разрушились. Поэтому я предпочитаю не пить.

– Никогда не пробовал даже?

– Нет, никогда не ставил перед собой такой цели. Я не обещаю, что никогда не попробую, все может быть. Но сейчас не стоит этого делать.