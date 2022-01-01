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Кассьерра никогда не пробовал алкоголь

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о своем отношении к спиртным напиткам.

– Ты совсем не пьешь алкоголь. Неужели ничего не попробовал за время в «Сочи»?

– Нет, никогда. Я родился в такой деревне, где научился противостоять плохим привычкам. Не то чтобы это так плохо, каждый сам в состоянии решить, пить ему или нет.

Я предпочитаю этого не делать, потому что много игроков в моей деревне имели возможность стать большими игроками, а из-за увлечения алкоголем все их мечты разрушились. Поэтому я предпочитаю не пить.

– Никогда не пробовал даже?

– Нет, никогда не ставил перед собой такой цели. Я не обещаю, что никогда не попробую, все может быть. Но сейчас не стоит этого делать.

  • Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» за 4,5 миллиона евро.
  • Колумбиец подписал контракт по схеме «3+1».
  • Он выбрал себе 30-й игровой номер.
  • В составе предыдущей команды форвард забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

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Источник: ютуб-канал «Сочи»

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Сегодня, 15:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +16100

    Cleaner 1 час назад

    В Зените попробует и уйдет в штопор!...)

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