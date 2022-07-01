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«Что теперь, плакать?». Гаранин – об отсутствии лицензии Pro

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался о том, что он не может де-юре возглавлять команду из-за отсутствия лицензии Pro.

«Для нас это не проблема. Завтра-послезавтра вы узнаете человека, который войдет в штаб. Мы его хорошо знаем, на одной футбольной волне.

Что теперь, плакать [что нет лицензии]? Наверное, сам виноват в этой ситуации, когда работал на определенных этапах и не делал каких-то вещей в плане образования.

Но, повторюсь, наш штаб объединен одной идеей. Поэтому эта проблема только для вывески, а не внутри команды», – сказал 51-летний специалист.

  • «Сочи» объявил о назначении Гаранина 20 июня.
  • Он сменил ушедшего в ЦСКА Владимира Федотова.
  • Ожидается, что главным тренером будет числиться Александр Точилин.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +17039

    Garrincha58 2 часа назад

    так сдай экзамен и нет проблем

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    Рейтинг: +633

    Fju-2 > Garrincha58 1 час назад

    Для того, чтобы получить лицензию Pro, недостаточно просто сдать экзамен.
    Нужно после получения лицензии А, как минимум год отработать с ней и пройти обучение в Академии тренерского мастерства РФС, которое длится также примерно год.
    Лицензия А уже у него есть, с ней он уже отработал более года, соответственно нужно пройти обучение в Академии.

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