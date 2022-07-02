«Что теперь, плакать?». Гаранин – об отсутствии лицензии Pro

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался о том, что он не может де-юре возглавлять команду из-за отсутствия лицензии Pro.

«Для нас это не проблема. Завтра-послезавтра вы узнаете человека, который войдет в штаб. Мы его хорошо знаем, на одной футбольной волне.

Что теперь, плакать [что нет лицензии]? Наверное, сам виноват в этой ситуации, когда работал на определенных этапах и не делал каких-то вещей в плане образования.

Но, повторюсь, наш штаб объединен одной идеей. Поэтому эта проблема только для вывески, а не внутри команды», – сказал 51-летний специалист.