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  • «Это удар по российскому футболу. Мы должны его поднимать». Ротенберг – о новом правиле ФИФА

«Это удар по российскому футболу. Мы должны его поднимать». Ротенберг – о новом правиле ФИФА

2 июля 2022, 01:02
26

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о разрешении ФИФА для легионеров приостанавливать контракты с клубами РПЛ.

«Это удар по российскому футболу. За легионеров платят деньги, а они могут взять и на сезон уехать. Команда, которая строилась с иностранными футболистами, разламывается. Приходится искать человека из российского чемпионата и перестраиваться.

Это вызов для каждого российского клуба. Мы должны делать одно дело — поднимать российский футбол. То есть находить тех россиян, которые могут заменить иностранцев, чтобы не потерять значимость в российском и мировом футболе», — сказал Ротенберг.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи
Комментарии (26)
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PAREVG.
1656713721
" То есть находить тех россиян, которые могут заменить иностранцев, чтобы не потерять значимость в российском и мировом футболе" В каком мировом футболе? Наши клубы и сборную надолго отстранили от международных соревнований, года на три, не меньше. Из этого следует вопрос - А нужны ли вообще нам сейчас легионеры, и иностранные тренеры?
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sobaka120982
1656735145
Ну допустим уберём легов на россиян, комплектуем команды, развиваем своих игроков, что дальше? Ведь условно через три года когда нам разрешат вернуться, что мы сможем показать в противостоянии европейским командам? Опять проигрывать как зенит делал последние два сезона в Европе, это если учесть что у зени состав был ого го по нашим меркам
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SLADE2019
1656739629
Ну ладно мы, любители пообщаться, можем рассуждать на эту тему - что нужно делать, а Ротенбергу необходимо не умничать, а делом заниматься. Находи, бери, играй.
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моэм
1656741676
Странно слышать плач "терпилы" Ротенберга ...при "грабеже" его фирмы он всегда подавал в суд ...пример ; вы купили телефон ЗА СВОИ ДЕНЬГИ а гопник угрожая его отнял ...здесь то же самое ; только ФИФА - гопник , а Ротенберг терпила ....почему не подаёт в суд , и не в суд ЕС или США , де сидят руководители этой гопоты , а Российский .
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nemolod
1656742739
Для легионеров ввести повседневную зарплату-отработал день-получи,не отработал,уехал-получи в ФИФА!
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Январь 59
1656744431
Не знаю как на счет легионеров, я бы от них временно отказался, во всяком случае в контракт ввести пункт, что подписывая контракт футболист выходит из под юрисдикции ФИФА, УЕФА. Кроме того уже нужно выходить из УЕФА. Играть в Европе нам не разрешают, а платить членские взносы и спонсировать турниры - мы обязаны. Как только Россия перестанет платить членские взносы разговор пойдет на другом языке и условия диктовать будем мы.
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Давид59
1656745315
Вернуть наш футбол обратно на межд. арену можно в течение одной минуты.
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SPACE TRUCKIN
1656752942
сейчас все клубы заняты поиском отечественных футболистов - и надо крепко думать,подписывая иностранцев... импортозамещение в футболе...
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НикКин
1656753582
да вы и без Фифа убили весь Российский футбол )
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Garrincha58
1656761107
одни популистские слова
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