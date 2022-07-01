«Это удар по российскому футболу. Мы должны его поднимать». Ротенберг – о новом правиле ФИФА

" То есть находить тех россиян, которые могут заменить иностранцев, чтобы не потерять значимость в российском и мировом футболе"
В каком мировом футболе?
Наши клубы и сборную надолго отстранили от международных соревнований, года на три, не меньше. Из этого следует вопрос - А нужны ли вообще нам сейчас легионеры, и иностранные тренеры?
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о разрешении ФИФА для легионеров приостанавливать контракты с клубами РПЛ.
«Это удар по российскому футболу. За легионеров платят деньги, а они могут взять и на сезон уехать. Команда, которая строилась с иностранными футболистами, разламывается. Приходится искать человека из российского чемпионата и перестраиваться.
Это вызов для каждого российского клуба. Мы должны делать одно дело — поднимать российский футбол. То есть находить тех россиян, которые могут заменить иностранцев, чтобы не потерять значимость в российском и мировом футболе», — сказал Ротенберг.