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«Это удар по российскому футболу. Мы должны его поднимать». Ротенберг – о новом правиле ФИФА

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о разрешении ФИФА для легионеров приостанавливать контракты с клубами РПЛ.

«Это удар по российскому футболу. За легионеров платят деньги, а они могут взять и на сезон уехать. Команда, которая строилась с иностранными футболистами, разламывается. Приходится искать человека из российского чемпионата и перестраиваться.

Это вызов для каждого российского клуба. Мы должны делать одно дело — поднимать российский футбол. То есть находить тех россиян, которые могут заменить иностранцев, чтобы не потерять значимость в российском и мировом футболе», — сказал Ротенберг.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +4351

    PAREVG. 53 минуты назад

    " То есть находить тех россиян, которые могут заменить иностранцев, чтобы не потерять значимость в российском и мировом футболе"

    В каком мировом футболе?
    Наши клубы и сборную надолго отстранили от международных соревнований, года на три, не меньше. Из этого следует вопрос - А нужны ли вообще нам сейчас легионеры, и иностранные тренеры?

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    Рейтинг: +18151

    Persona_non_Grata > PAREVG. 47 минут назад

    Ну а почему нет ? Вот только легионеры бывают разные и думаю рынок ( а в футболе он тоже присутствует ) всё расставит по своим местам, в соответствии с " велением времени " .

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