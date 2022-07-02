«Это удар по российскому футболу. Мы должны его поднимать». Ротенберг – о новом правиле ФИФА

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о разрешении ФИФА для легионеров приостанавливать контракты с клубами РПЛ.

«Это удар по российскому футболу. За легионеров платят деньги, а они могут взять и на сезон уехать. Команда, которая строилась с иностранными футболистами, разламывается. Приходится искать человека из российского чемпионата и перестраиваться.

Это вызов для каждого российского клуба. Мы должны делать одно дело — поднимать российский футбол. То есть находить тех россиян, которые могут заменить иностранцев, чтобы не потерять значимость в российском и мировом футболе», — сказал Ротенберг.