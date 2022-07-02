Крал попрощался с «Вест Хэмом». Он не упомянул «Спартак», с которым приостановил контракт

Полузащитник Алекс Крал, принадлежащий «Спартаку», попрощался с «Вест Хэмом», за который выступал на правах аренды.
Ранее 1 июля футболист приостановил контракт с московским клубом.
«Для меня было честью носить эту футболку. Большое спасибо всем болельщикам «Вест Хэма» за вашу поддержку и любовь. Желаю вам всего наилучшего, «молотобойцы», — написал Крал в соцсетях.
- «Спартак» купил Крала в 2019 году за 12 миллионов евро.
- Хавбек отыграл 2 сезона, провел 60 матчей и сделал 6 ассистов.
- С августа 2021-го он был в аренде в «Вест Хэме».
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.
Источник: «Чемпионат»