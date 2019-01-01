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Крал попрощался с «Вест Хэмом». Он не упомянул «Спартак», с которым приостановил контракт

Полузащитник Алекс Крал, принадлежащий «Спартаку», попрощался с «Вест Хэмом», за который выступал на правах аренды.

Ранее 1 июля футболист приостановил контракт с московским клубом.

«Для меня было честью носить эту футболку. Большое спасибо всем болельщикам «Вест Хэма» за вашу поддержку и любовь. Желаю вам всего наилучшего, «молотобойцы», — написал Крал в соцсетях.

  • «Спартак» купил Крала в 2019 году за 12 миллионов евро.
  • Хавбек отыграл 2 сезона, провел 60 матчей и сделал 6 ассистов.
  • С августа 2021-го он был в аренде в «Вест Хэме».
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

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Источник: «Чемпионат»

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