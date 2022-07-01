Крал приостановил контракт со «Спартаком»

Полузащитник Алекс Крал не будет играть за «Спартак» в сезоне-2022/23.
24-летний чех приостановил контракт с клубом на один год.
Футболист воспользовался специальным разрешением ФИФА для легионеров, выступающих в РПЛ.
- «Спартак» купил Крала в 2019 году за 12 миллионов евро.
- Хавбек отыграл 2 сезона, провел 60 матчей и сделал 6 ассистов.
- С августа 2021-го он был в аренде в «Вест Хэме».
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.
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