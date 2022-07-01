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Крал приостановил контракт со «Спартаком»

Полузащитник Алекс Крал не будет играть за «Спартак» в сезоне-2022/23.

24-летний чех приостановил контракт с клубом на один год.

Футболист воспользовался специальным разрешением ФИФА для легионеров, выступающих в РПЛ.

  • «Спартак» купил Крала в 2019 году за 12 миллионов евро.
  • Хавбек отыграл 2 сезона, провел 60 матчей и сделал 6 ассистов.
  • С августа 2021-го он был в аренде в «Вест Хэме».
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

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Источник: сайт «Спартака»

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