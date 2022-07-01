Радимов рассказал, как они с Аленичевым убегали от бандитов в 90-е

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал историю об экс-футболисте «Спартака» Дмитрии Аленичеве.

«Попадаем мы после какого-то тура на дискотеку, в лихие 90-е, я еще в ЦСКА играл, он в «Спартаке». Мы заказываем песню «Дорога в облака».

Подходят братки и просят музыку поменять, Аленичев говорит — ты перебей. Они не поймут, что за группировка «Радимов и Аленичев». К нам подходит гендиректор и говорит, мол, ребят, вон там черный выход, валите.

Мы быстро бежали», — рассказал Радимов.