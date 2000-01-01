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Радимов рассказал, как они с Аленичевым убегали от бандитов в 90-е

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал историю об экс-футболисте «Спартака» Дмитрии Аленичеве.

«Попадаем мы после какого-то тура на дискотеку, в лихие 90-е, я еще в ЦСКА играл, он в «Спартаке». Мы заказываем песню «Дорога в облака».

Подходят братки и просят музыку поменять, Аленичев говорит — ты перебей. Они не поймут, что за группировка «Радимов и Аленичев». К нам подходит гендиректор и говорит, мол, ребят, вон там черный выход, валите.

Мы быстро бежали», — рассказал Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии13
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    Рейтинг: +9279

    САДЫЧОК 25 минут назад

    Дичь, а будет , еще хуже !

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    Рейтинг: +1682

    gor77 25 минут назад

    Блин, бомбардир!)))))
    Это была программа "Есть тема!", где обсуждали лучших игроков, которые играли за "Зенит" и "Спартак". Ну и сравнивали - кто из пар, вратарь-защитники-полузащитники-нападающие, лучше.)))
    В паре Тихонов - Аршавин, сам Тихонов отдал свой голос за Аршавина!!!!
    Кстати, отдельно Быстрова сравнили, как он играл в "Зените" и в "Спартаке".)))
    Спортивных баек и прочее было много! Не более.)))))

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    Рейтинг: +1178

    fakeid 1 час назад

    щас эти братки сидят в пиджаках и жмут нужные кнопки. позор.

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    Рейтинг: +350

    Феникс 28 > fakeid 1 час назад

    Россия ...@ули.

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    Рейтинг: +1178

    fakeid > Феникс 28 1 час назад

    неужели ты думаешь, что у вас как-то иначе? у нас, хотя бы, не продвигают гей-движуху (кроме спартака). а так: что там п*доры - что здесь п*доры © только в пиджаках.

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    Рейтинг: +350

    Феникс 28 > fakeid 1 час назад

    В России одни преемники, обнуленные. Разорался такой со всем цивилизованным миром, страну на дно тащит. А zомбивата радостно хлопает в ладоши.

    0
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    Рейтинг: +12966

    playsh > Феникс 28 1 час назад

    ...окраина,@ули...

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    Рейтинг: +4387

    mopecekca > fakeid 56 минут назад

    заткнись, ты даже цветом ******

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    Рейтинг: +1178

    fakeid > Феникс 28 53 минуты назад

    не нужно всех под одну гребёнку. половина страны вполне себе в адеквате, и понимает, что к чему. только об этом нельзя писать, иначе за тобой придут. надеюсь, ты всё понял.

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    Рейтинг: +350

    Феникс 28 > fakeid 45 минут назад

    Ага... за тобой придут.....Кто такой душняк в стране создал ? Кто создателя душняка выбрал ?

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    Рейтинг: +1178

    fakeid > Феникс 28 18 минут назад

    да всё ты прекрасно знаешь. как и я. и никто тогда не думал, что оно так может обернуться. да ты сам - разве мог подумать в 2000м, что такое может произойти? я тебе только вежливо могу повторить, что не в курсе был. а сейчас у нас за лайк, коммент и репост реально сажают. поэтому я не могу высказать свою позицию открыто, во избежание. но я, как бы это правильно сформулировать, согласен с твоей позицией. и таких у нас много, так что не надо ненавидеть народ только за то, что у него неправильные паспорта. даже зомбанутых - не нужно ненавидеть, потому что они видят только однобокую картинку по тв. и делают выводы исключительно по ней. а там, естественно, вещают, что вы - зло. вот ты - точно зло. и нeoнaциcт)

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    Рейтинг: +350

    Феникс 28 > fakeid 2 минуты назад

    даже зомбанутых - не нужно ненавидеть========Эти зомбанутые поддерживают это --------Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило о числе жертв среди гражданского населения Украины.......с 24 февраля погибли 4339 мирных жителей, ранены 5246 человек. .... пострадали более 948 детей. Из них 338 погибли и более 610 ранены.В Украине с начала вооруженного конфликта беженцев более 7,3 млн человек. Такие цифры озвучили на 10 июня.

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    Рейтинг: +16215

    житель СПб > fakeid 1 минуту назад

    У Вас неправильный паспорт? Ну так поменяйте! Никто не мешает. Как некоторые в Великую отечественную с радостью отказывались от Родины. Мы это проходили... А "зомбанутые" как Вы пишете - просто могут составить объективную картинку. Видят и плюсы - и минусы. И, кстати, про минусы не боятся говорить=писать (в частности, я так делаю). И еще - мы помним, что было в 90-ые. И кто стоял у основы нынешних проблем - тоже помним.

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