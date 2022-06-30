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  • «Есть Паша Техник, а есть Паша – ***». Генич – об оскорблениях в адрес Конова

«Есть Паша Техник, а есть Паша – ***». Генич – об оскорблениях в адрес Конова

30 июня 2022, 16:43
2

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал информацию о конфликте с руководством сайта «Матч ТВ».

Ранее журналист Павел Городницкий заявил: «В середине июня босс сайта «Матч ТВ» Василий Конов набрал Геничу и сказал: Корреспонденты больше не будут тебе помогать. Генич выслушал Конова и сказал: «Пошел на ***».

«Есть Паша Техник, а есть Паша – *** [лжец]. В данном случае имеем дело со вторым», – написал Генич в телеграме.

UPD: позднее Генич извинился за оскорбление в адрес Городницкого

  • За последний год с «Матч ТВ» ушли Нобель Арустамян, Денис Казанский, Александр Шмурнов, Сергей Кривохарченко и Михаил Моссаковский.
  • В марте Василий Уткин сообщал, что «Матч ТВ» планируют покинуть еще три комментатора.
  • Весной у Генича произошел конфликт с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Генич Константин
Комментарии (2)
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Hoahin
1656597106
Какой же мерзкий этот генич, как его вообще на ТВ пускают уже столько лет... Хуже разве что Черданцев...
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Иван Петров 1986
1656603680
Есть Паша Техник, а есть Паша – ***. А канделаки как называется?
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