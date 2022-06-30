«Есть Паша Техник, а есть Паша – ***». Генич – об оскорблениях в адрес Конова

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал информацию о конфликте с руководством сайта «Матч ТВ».
Ранее журналист Павел Городницкий заявил: «В середине июня босс сайта «Матч ТВ» Василий Конов набрал Геничу и сказал: Корреспонденты больше не будут тебе помогать. Генич выслушал Конова и сказал: «Пошел на ***».
«Есть Паша Техник, а есть Паша – *** [лжец]. В данном случае имеем дело со вторым», – написал Генич в телеграме.
UPD: позднее Генич извинился за оскорбление в адрес Городницкого
- За последний год с «Матч ТВ» ушли Нобель Арустамян, Денис Казанский, Александр Шмурнов, Сергей Кривохарченко и Михаил Моссаковский.
- В марте Василий Уткин сообщал, что «Матч ТВ» планируют покинуть еще три комментатора.
- Весной у Генича произошел конфликт с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
Источник: телеграм-канал Константина Генича