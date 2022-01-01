Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: футболист или порноактер?
Тест: футболист или порноактер?
2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

«Есть Паша Техник, а есть Паша – ***». Генич – об оскорблениях в адрес Конова

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал информацию о конфликте с руководством сайта «Матч ТВ».

Ранее журналист Павел Городницкий заявил: «В середине июня босс сайта «Матч ТВ» Василий Конов набрал Геничу и сказал: Корреспонденты больше не будут тебе помогать. Генич выслушал Конова и сказал: «Пошел на ***».

«Есть Паша Техник, а есть Паша – *** [лжец]. В данном случае имеем дело со вторым», – написал Генич в телеграме.

  • За последний год с «Матч ТВ» ушли Нобель Арустамян, Денис Казанский, Александр Шмурнов, Сергей Кривохарченко и Михаил Моссаковский.
  • В марте Василий Уткин сообщал, что «Матч ТВ» планируют покинуть еще три комментатора.
  • Весной у Генича произошел конфликт с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Новости по теме
«Пошел на ***». Журналист Городницкий рассказал, как Генич уходил с сайта «Матч ТВ» 4
Федотов: «Некоторые игроки ЦСКА плохо воспринимают требования» 8
Федотов назвал причины разгромного поражения ЦСКА от «Зенита» 16
Источник: телеграм-канал Константина Генича

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:43
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +1051

    Hoahin 1 час назад

    Какой же мерзкий этот генич, как его вообще на ТВ пускают уже столько лет... Хуже разве что Черданцев...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10830

    Алексей З 1 час назад

    Такая ситуация , когда весь народ подробнее узнал о "дружбе" и порядочности всей этой шоболы.
    Костя Генич, рад за тебя, ты достоин своих друзей !!!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11