Генич извинился перед журналистом, которого назвал ***

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич принес извинения журналисту Павлу Городницкому.

Ранее Городницкий сообщил о конфликте Генича с руководителем сайта «Матч ТВ» Василием Коновым.

В ответ комментатор назвал журналиста *** (лжецом).

«Пообщались с Пашей. Он не *** (лжец). Прав по сути, но не по форме. Тут я приношу извинения.

Но коллегам, которые сливают инфу – жирный минус», – написал Генич в своем телеграм-канале.