Генич извинился перед журналистом, которого назвал ***

_ генич как журналист на троечку, а человек вообще ноль, сами себя возвели в ранг исключительных - смех да и только, клоуны
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич принес извинения журналисту Павлу Городницкому.
Ранее Городницкий сообщил о конфликте Генича с руководителем сайта «Матч ТВ» Василием Коновым.
В ответ комментатор назвал журналиста *** (лжецом).
«Пообщались с Пашей. Он не *** (лжец). Прав по сути, но не по форме. Тут я приношу извинения.
Но коллегам, которые сливают инфу – жирный минус», – написал Генич в своем телеграм-канале.