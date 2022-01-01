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Генич извинился перед журналистом, которого назвал ***

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич принес извинения журналисту Павлу Городницкому.

Ранее Городницкий сообщил о конфликте Генича с руководителем сайта «Матч ТВ» Василием Коновым.

В ответ комментатор назвал журналиста *** (лжецом).

«Пообщались с Пашей. Он не *** (лжец). Прав по сути, но не по форме. Тут я приношу извинения.

Но коллегам, которые сливают инфу – жирный минус», – написал Генич в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича

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Комментарии2
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    Рейтинг: +26745

    Боцман59rus 23 минуты назад

    _ генич как журналист на троечку, а человек вообще ноль, сами себя возвели в ранг исключительных - смех да и только, клоуны

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    Рейтинг: +12952

    playsh 29 минут назад

    За что извиняться,Городницкий и впрямь ***,впрочем,как и сам Генич.

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