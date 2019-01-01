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Зиньковский раскрыл подробности перехода в «Спартак»

Полузащитник Антон Зиньковский рассказал, как согласился на переход из «Крыльев Советов» в «Спартак».

— Антон, вы сказали, что «Спартак» был самым настойчивым. Кто конкретно из «Спартака» был самым настойчивым?

— Мне агент сказал, что есть такой вариант, есть другой. Я сказал: «Давайте «Спартак», и уже более детально переходили. Мне никто не звонил, мне звонил мой агент.

— То есть даже до финансовый стороны не дошло? Ты услышал «Спартак» и это стало основным мотивом?

— Да, ну и потом уже стали обсуждать детально.

— Как вам последний матч «Крыльев» со «Спартаком»?

— В первом тайме мы были лучше «Спартака», переиграли их. Во втором тайме нас задавили, красно-белые были лучше, заслуженно победили в том матче.

  • Контракт с Зиньковским рассчитан до 2027 года.
  • «Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
  • Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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