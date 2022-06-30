Зиньковский раскрыл подробности перехода в «Спартак»

Полузащитник Антон Зиньковский рассказал, как согласился на переход из «Крыльев Советов» в «Спартак».

— Антон, вы сказали, что «Спартак» был самым настойчивым. Кто конкретно из «Спартака» был самым настойчивым?

— Мне агент сказал, что есть такой вариант, есть другой. Я сказал: «Давайте «Спартак», и уже более детально переходили. Мне никто не звонил, мне звонил мой агент.

— То есть даже до финансовый стороны не дошло? Ты услышал «Спартак» и это стало основным мотивом?

— Да, ну и потом уже стали обсуждать детально.

— Как вам последний матч «Крыльев» со «Спартаком»?

— В первом тайме мы были лучше «Спартака», переиграли их. Во втором тайме нас задавили, красно-белые были лучше, заслуженно победили в том матче.