Романцев считает, что ФИФА может запретить иностранцам играть в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о разрешении ФИФА легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами
— В расположение «Спартака» до сих пор не вернулся Виктор Мозес — возможно, это связано с тем, что ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты. Не считаете, что это попытка нанести новый удар по российскому футболу?
— Однозначно это новый удар. Причем достаточно болезненный. И то, чем занимается ФИФА, я бы назвал беспардонной игрой в одни ворота. А потому не удивлюсь, если завтра высокие футбольные чиновники вообще запретят иностранцам играть в России.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков до конца сезона-2022/23.
- Сборная России не участвует в текущем розыгрыше Лиги наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 была отклонена.
Источник: «Спорт-Экспресс»