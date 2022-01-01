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Романцев считает, что ФИФА может запретить иностранцам играть в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о разрешении ФИФА легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами

— В расположение «Спартака» до сих пор не вернулся Виктор Мозес — возможно, это связано с тем, что ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты. Не считаете, что это попытка нанести новый удар по российскому футболу?

— Однозначно это новый удар. Причем достаточно болезненный. И то, чем занимается ФИФА, я бы назвал беспардонной игрой в одни ворота. А потому не удивлюсь, если завтра высокие футбольные чиновники вообще запретят иностранцам играть в России.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков до конца сезона-2022/23.
  • Сборная России не участвует в текущем розыгрыше Лиги наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 была отклонена.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 15:48
Комментарии4
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    Рейтинг: +24998

    vladimir-7 1 час назад

    Да не только иностранным футболистам запретит ФИФА, но и российским игрокам
    запретит играть, даже в России.

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    Рейтинг: +10830

    Алексей З 1 час назад

    Все эти эксперты на матч-тв и старые пердуны бояться сказать правду.
    Сейчас самое время развивать СВОЙ футбол , СВОЮ молодежь наигрывать. Только от Денисова услышал здравые предложения, остальные "муть " разводят.
    ФИФА и так разрешила уходить всем легионерам !!!!
    Остались только те , кому в других лигах и странах , столько платить не будут. Как всё и всех , наша страна ТОЛЬКО ПОКУПАЕТ.
    "Дурным" баблом на корню всё отечественное похерили , и футбол в том числе.

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    Рейтинг: +7020

    nik55 1 час назад

    было бы хорошо-----свой футбол нужно развивать

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    Рейтинг: +290

    Slavan62 2 часа назад

    Накаркаешь старый

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