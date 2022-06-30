Романцев считает, что ФИФА может запретить иностранцам играть в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о разрешении ФИФА легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами

— В расположение «Спартака» до сих пор не вернулся Виктор Мозес — возможно, это связано с тем, что ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты. Не считаете, что это попытка нанести новый удар по российскому футболу?

— Однозначно это новый удар. Причем достаточно болезненный. И то, чем занимается ФИФА, я бы назвал беспардонной игрой в одни ворота. А потому не удивлюсь, если завтра высокие футбольные чиновники вообще запретят иностранцам играть в России.