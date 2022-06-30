Зиньковский: «Пробовал спартаковский борщ. Мамин лучше»

Новичок «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о спартаковском борще.

«Да, пробовал спартаковский борщ. Не лучше, чем мама готовит — мамин более привычно.

Примета, что если футболист женился, то следующий год провальный? Не верю особо в приметы, тем более в такие. Это от футболиста зависит. Наоборот, семья сплотилась, у меня жена — это только на пользу», – сказал Зиньковский.