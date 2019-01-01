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Зиньковский: «Пробовал спартаковский борщ. Мамин лучше»

Новичок «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о спартаковском борще.

«Да, пробовал спартаковский борщ. Не лучше, чем мама готовит — мамин более привычно.

Примета, что если футболист женился, то следующий год провальный? Не верю особо в приметы, тем более в такие. Это от футболиста зависит. Наоборот, семья сплотилась, у меня жена — это только на пользу», – сказал Зиньковский.

  • Контракт с Зиньковским рассчитан до 2027 года.
  • «Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
  • Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 13:20
Комментарии17
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    Рейтинг: +62

    Аден 1 час назад

    ну домашний то борщец, всяко будет лучше. Тем паче, наш Кубанский.

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    Рейтинг: +16184

    ilichkadr > Аден 1 час назад

    Зиньковский просто не в курсе, что спартаковский борщ это ни что иное как рязанский овощной суп.

    0
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    Рейтинг: +62

    Аден > ilichkadr 1 час назад

    не знаю. Но думаю питерский борщ не далеко ушел, от упомянутого вами рязанского овощного супа.

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    Рейтинг: +16184

    ilichkadr > Аден 22 минуты назад

    Однозначно. Я люблю борщ ростовский, поскольку на донском борще вырос.

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    Рейтинг: +62

    Аден > ilichkadr 6 минут назад

    не буду спорить чей лучше Ростовский или Кубанский, думаю оба хороши. Но каждому своё ближе, мне наш Кубанский краще всех.

    1
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    Рейтинг: +16184

    ilichkadr > Аден 4 минуты назад

    Даааааа, аж слюна потекла............

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    Рейтинг: +1259

    вальтер79 1 час назад

    в спартаковском борще свинины много наверное перебор с ней вот и не понравился супец зене

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    Рейтинг: +1094

    fakeid 1 час назад

    я бы не стал пробовать тарасовский борщ, в который кладут бромантан, жёлуди, брюкву и вазелин. и никому не советую!

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    Рейтинг: +470

    FС Spаrtак > fakeid 1 час назад

    не надоело чушь писать скажи? он бы не стал пробовать да ты и не попробуешь никогда диваный аналитик.без обид чувак но по тебе видно что ты малолетка.взрослый мужик не будет писать херню.жаль тебя даже

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    Рейтинг: +1094

    fakeid > FС Spаrtак 43 минуты назад

    ты свои-то комменты видел?) я бы принял твой вариант, если бы не знал стопроцентно, какой ты ушлёпок по жизни, и что сам тут пишешь)

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    Рейтинг: +470

    FС Spаrtак > fakeid 41 минуту назад

    я писать начал в ответ на таких ты понял.не пиши и другие не будут писать

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    Рейтинг: +470

    FС Spаrtак > fakeid 41 минуту назад

    и ты меня в жизни не видел паря чтоб выводы делать понял

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    Рейтинг: +1094

    fakeid > FС Spаrtак 32 минуты назад

    да видел я тебя на видео "спартак пичинен", и чёт не впечатлился)

    а если по делу: вот твоя женщина - как она вообще воспринимает тебя такого, который не умеет писать по-русски? просто кровь из глаз, когда человек не умеет банально расставлять запятые.

    и ведь это твой родной язык, и это проходят в начальной школе. как так вышло, что ты на нём не умеешь разговаривать?

    не, как быдло, естественно, умеешь. а вот нормально - точно нет.

    и я делаю простой вывод о твоей женщине. похоже, она такая же пьянь, как и ты. нормальная тебя точно бросила бы.

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    Рейтинг: +3567

    Беспонтий 2 часа назад

    в спартаковском чесночку давленого с солью
    да перчика не хватает

    одни клёцки

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    Рейтинг: +46

    Бомжи - гомосеки > Беспонтий 1 час назад

    ел? или просто объедки доедал....

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    Рейтинг: +16067

    Cleaner 2 часа назад

    Еще один клоун в Спартаковском клубе нарисовался!...)))

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    Рейтинг: +46

    Бомжи - гомосеки > Cleaner 1 час назад

    дегенеративное пони... беги лучше к себе в свой клупп... вас вчера жестко отымели гомосеки... вы теперь - пассивные 3,14дарасики...

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