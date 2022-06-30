Заболотный высказался о конкуренции ЦСКА и «Зенита»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от борьбы с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ.
– Тот состав, который есть у ЦСКА, может конкурировать с «Зенитом»?
– В ценовом плане, конечно, нет, но в игровом плане, думаю, возможно все. Все видели, как в прошлом сезоне «Сочи» отбирал очки.
– Что вы подразумеваете под «ценовым планом»?
– Если брать по трансферным деньгам, то в «Зените» игроки звезднее, чем в ЦСКА. Это именно про цифры.
– Сейчас все задаются вопросом, как эту команду подвинуть.
– Мы работает над этим.
– Вы согласны с коллегами, которые в команде говорят, что надо первое место занимать?
– Ну если не думать о первом месте, тогда о чем думать?
– За счет чего можно «Зенит» подвинуть с первого места?
– Прибавлять в игровом плане.
- В среду в Кубке PARI Премьер «Зенит» разгромил ЦСКА со счетом 3:0.
- Петербуржцы выиграли РПЛ 4 раза подряд.
- Москвичи в прошлом сезоне финишировали в чемпионате на 5-м месте.
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