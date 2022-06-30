Заболотный высказался о конкуренции ЦСКА и «Зенита»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от борьбы с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ.

– Тот состав, который есть у ЦСКА, может конкурировать с «Зенитом»?

– В ценовом плане, конечно, нет, но в игровом плане, думаю, возможно все. Все видели, как в прошлом сезоне «Сочи» отбирал очки.

– Что вы подразумеваете под «ценовым планом»?

– Если брать по трансферным деньгам, то в «Зените» игроки звезднее, чем в ЦСКА. Это именно про цифры.

– Сейчас все задаются вопросом, как эту команду подвинуть.

– Мы работает над этим.

– Вы согласны с коллегами, которые в команде говорят, что надо первое место занимать?

– Ну если не думать о первом месте, тогда о чем думать?

– За счет чего можно «Зенит» подвинуть с первого места?

– Прибавлять в игровом плане.

В среду в Кубке PARI Премьер «Зенит» разгромил ЦСКА со счетом 3:0.

Петербуржцы выиграли РПЛ 4 раза подряд.

Москвичи в прошлом сезоне финишировали в чемпионате на 5-м месте.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное