Заболотный заявил, что может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный сказал, что в новом сезоне РПЛ он может стать лучшим бомбардиром турнира.

– Можете ли вы при Федотове стать лучшим бомбардиром РПЛ?

– И при Березуцком мог, и при Федотове. Как даст судьба, не знаю. Если у меня не будет травм, как у меня было зимой, тогда, думаю, все будет в моих руках.

– Есть ли какая-то цель? Например, забить больше 10.

– Как можно больше, чтобы команда побеждала – это сама главная цель.

В прошлом сезоне РПЛ Заболотный забил 5 голов.

В сезоне-2020/21, выступая в «Сочи» под руководством Федотова, форвард отличился 9 раз.

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