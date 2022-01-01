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ЦСКА объяснил отсутствие Мухина, Кучаева, Набабкина и Ушакова в матче с «Зенитом»

Четыре футболиста ЦСКА пропускают матч 3-го тура Кубка PARI Премьер с «Зенитом» из-за травм. Это Максим Мухин, Константин Кучаев, Кирилл Набабкин и Егор Ушаков.

«Есть небольшие повреждения у нескольких наших футболистов. Не играют: Максим Мухин из-за небольшого воспаления мышц бедра, Егор Ушаков из-за контузии кости и Константин Кучаев тоже из-за контузии кости в области голени. Мы ожидаем их в общей группе в ближайшие дни.

У Кирилла Набабкина повреждение чуть-чуть более серьезное. Надеемся, что в течение 7-10 дней он вернется в тренировкам на поле. А динамику процесса будем потом сообщать. Надеемся, что все обойдется», – сказал главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов.

  • Матч ЦСКА – «Зенит» начался в 20:00 мск.
  • Стартовые составы – здесь.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА

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