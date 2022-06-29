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  • Рамос в 2020 году просил президента испанской федерации футбола помочь в получении «Золотого мяча»

Рамос в 2020 году просил президента испанской федерации футбола помочь в получении «Золотого мяча»

29 июня 2022, 16:25
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Защитник Серхио Рамос в 2020 году рассчитывал получить «Золотой мяч». Он обращался за помощью к Луису Рубиалесу – президенту Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Опубликованы аудиозаписи их бесед летом 2020 года.

«Я никогда вас ни о чем не просил, но сделаю это сейчас. Этот год был особенным для меня, учитывая мою игру. Хочу, чтобы вы помогли мне, чем сможете, связались с нужными людьми насчет «Золотого мяча». Буду благодарен вам всю жизнь. Испанский футбол заслуживает моего «Золотого мяча». Обнимаю», – говорил Рамос функционеру.

«Золотой мяч» не зависит от меня, но я попробую вам помочь. Можете рассчитывать на меня. Обнимаю», – отвечал Рубиалес.

  • По итогам 2020 года было решено не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса.

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Источник: El Confidencial
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Рамос Серхио
Комментарии (2)
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Psih86
1656512366
Кто то этому удивлён? Я абсолютно нет. Весь Реал на этом построен.
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Plyash
1656519181
Чушь какая.Рамос больше,чем на лучшего костоправа,никогда не тянул.Причём всех времён и народов...
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