Одноклубник Кокорина Пульгар близок к трансферу в ЦСКА

ЦСКА в ближайшее время должен завершить трансфер опорного полузащитника «Фиорентины» Эрика Пульгара.

«С учетом заканчивающегося через год контракта с «Фиорентиной» его можно приобрести по вполне адекватной и доступной цене. Сейчас речь идет о сумме около 3 миллиона евро», – сообщил журналист Нобель Арустамян.

В составе «Фиорентины» 28-летний Пульгар забил 8 голов и сделал 12 ассистов в 82 матчах.

В январе 2022 года его отдавали в аренду «Галатасараю».

Рыночная стоимость игрока – 6,5 миллиона евро.

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