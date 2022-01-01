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Одноклубник Кокорина Пульгар близок к трансферу в ЦСКА

ЦСКА в ближайшее время должен завершить трансфер опорного полузащитника «Фиорентины» Эрика Пульгара.

«С учетом заканчивающегося через год контракта с «Фиорентиной» его можно приобрести по вполне адекватной и доступной цене. Сейчас речь идет о сумме около 3 миллиона евро», – сообщил журналист Нобель Арустамян.

  • В составе «Фиорентины» 28-летний Пульгар забил 8 голов и сделал 12 ассистов в 82 матчах.
  • В январе 2022 года его отдавали в аренду «Галатасараю».
  • Рыночная стоимость игрока – 6,5 миллиона евро.

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Источник: ютуб-канал Nobel

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3531

    Беспонтий 55 минут назад

    " Питер! Красивый город, но провинция. В Москву ехать надо, в Москве вся сила."
    напутствие саши кокорина

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