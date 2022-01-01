Одноклубник Кокорина Пульгар близок к трансферу в ЦСКА

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напутствие саши кокорина
ЦСКА в ближайшее время должен завершить трансфер опорного полузащитника «Фиорентины» Эрика Пульгара.
«С учетом заканчивающегося через год контракта с «Фиорентиной» его можно приобрести по вполне адекватной и доступной цене. Сейчас речь идет о сумме около 3 миллиона евро», – сообщил журналист Нобель Арустамян.
- В составе «Фиорентины» 28-летний Пульгар забил 8 голов и сделал 12 ассистов в 82 матчах.
- В январе 2022 года его отдавали в аренду «Галатасараю».
- Рыночная стоимость игрока – 6,5 миллиона евро.
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