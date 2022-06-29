Абрамович может купить «Спартак», Мозеса убедили вернуться в Россию и другие новости дня

Абрамович может купить «Спартак».

В «Спартаке» высказались о возможной продаже клуба Абрамовичу.

ЦСКА может бесплатно подписать колумбийского форварда Эступиньяна.

Мозес не хотел возвращаться в Россию из-за жены. Боссы «Спартака» убедили его остаться.

«Ниссан» конфискует у «Спартака» свои машины. Клуб прекратил сотрудничество с автоконцерном.

Сын Тихонова нашел себе новый клуб в ФНЛ.

«Динамо» хочет купить Баринова. Йоканович одобрил покупку.

В Норвегии вратарь забил ударом через себя на 95-й минуте и спас команду от поражения.

Ахметов покинул расположение «Краснодара».

Н'Жи опубликовал фото в футболке «Наполи».