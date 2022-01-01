Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
Супер-Валера. Главный футбольный помощник
3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

Абрамович может купить «Спартак», Мозеса убедили вернуться в Россию и другие новости дня

Абрамович может купить «Спартак».

В «Спартаке» высказались о возможной продаже клуба Абрамовичу.

ЦСКА может бесплатно подписать колумбийского форварда Эступиньяна.

Мозес не хотел возвращаться в Россию из-за жены. Боссы «Спартака» убедили его остаться.

«Ниссан» конфискует у «Спартака» свои машины. Клуб прекратил сотрудничество с автоконцерном.

Сын Тихонова нашел себе новый клуб в ФНЛ.

«Динамо» хочет купить Баринова. Йоканович одобрил покупку.

В Норвегии вратарь забил ударом через себя на 95-й минуте и спас команду от поражения.

Ахметов покинул расположение «Краснодара».

Н'Жи опубликовал фото в футболке «Наполи».

Новости по теме
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:52
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11