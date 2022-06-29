Абрамович может купить «Спартак», Мозеса убедили вернуться в Россию и другие новости дня

Абрамович может купить «Спартак».
В «Спартаке» высказались о возможной продаже клуба Абрамовичу.
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Источник: Бомбардир.ру