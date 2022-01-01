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«Спартак» подтвердил прекращение сотрудничества с «Ниссаном»

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов подтвердил информацию о прекращении сотрудничества с автоконцерном «Ниссан».

«30 июня заканчивается срок текущего контракта. Благодарим партнера за долгосрочное сотрудничество.

Сейчас находимся в проработке других вариантов в данной категории», – сказал Махмутов.

  • «Ниссан» в РПЛ сотрудничает и с «Зенитом», но о разрыве сотрудничества с клубом из Санкт-Петербурга не сообщалось.
  • У других московских клубов тоже есть спонсоры-автоконцерны: ЦСКА – «Хюндай», «Динамо» – «Шевроле».
  • «Спартак» в минувшем сезоне РПЛ финишировал 10-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16050

    Cleaner 53 минуты назад

    Ниссан не работает с клубами, которые одной ногой в ФНЛ...)

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    Рейтинг: +10761

    Алексей З 1 час назад

    Ниссан прекращает работать в России.
    Не только со Спартаком.

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