«Спартак» подтвердил прекращение сотрудничества с «Ниссаном»

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов подтвердил информацию о прекращении сотрудничества с автоконцерном «Ниссан».

«30 июня заканчивается срок текущего контракта. Благодарим партнера за долгосрочное сотрудничество.

Сейчас находимся в проработке других вариантов в данной категории», – сказал Махмутов.

«Ниссан» в РПЛ сотрудничает и с «Зенитом», но о разрыве сотрудничества с клубом из Санкт-Петербурга не сообщалось.

У других московских клубов тоже есть спонсоры-автоконцерны: ЦСКА – «Хюндай», «Динамо» – «Шевроле».

«Спартак» в минувшем сезоне РПЛ финишировал 10-м.

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